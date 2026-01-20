Giá cà phê hôm nay 20-1: Tăng nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua - rạng sáng nay 20-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 0,13%-0,4%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta tăng 16 USD/tấn, lên 4.016 USD; quy đổi theo tỉ giá là 104.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến tăng nhẹ từ mức 99.100 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê xoay quanh 100.000 đồng/kg và 4.000 USD/tấn

Đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho hay mùa thu hoạch cà phê vẫn đang diễn ra. Vụ này, sản lượng cà phê ước tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 31 triệu bao (60 kg/bao).

Nhờ thời tiết phù hợp, chất lượng cà phê năm nay được đánh giá tốt, mẫu mã đẹp, hạt to.

Hiện nay, chi phí kinh doanh cà phê cao hơn trước, bao gồm giá vốn và chi phí tuân thủ. Chênh lệch giá mua vào – bán ra phải đạt 1.000 – 2.000 đồng/kg mới đủ trang trải chi phí, thay vì mức 500 đồng/kg như trước đây.

Đây cũng là yếu tố khiến thị trường cà phê kém sôi động, các đại lý chỉ mua mạnh khi có đơn hàng.



