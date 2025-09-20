HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 20-9: Chốt tuần sụp mạnh

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chốt tuần lao dốc tiếp khiến nhiều người lo lắng, không biết điều gì đã xảy ra

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 20-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 6,86% - 7,07%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 4,07% - 4,28%, tùy kỳ hạn. 

Giá cà phê mất hơn 300 USD/tấn chỉ trong 1 đêm

Cụ thể, ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 11-2025 mất 305 USD/tấn, còn 4.142 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 mất 340 USD/tấn, còn 8.050 USD/tấn.

Mặc dù chốt phiên giảm cực mạnh, nhưng xu hướng giá giảm không rõ khi đã có lúc thị trường bật tăng 3 con số, khiến đêm qua, biên độ thay đổi giá lên đến hơn 400 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 đã mất 459 USD/tấn, tương đương 10%; còn giá Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 giảm 700 USD/tấn, tương đương 8%.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm mạnh từ mức 116.400 USD/tấn trước giờ sàn London giao dịch.

Sự biến động mạnh của thị trường trước khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch đã từng xảy ra với ngành cà phê khiến nhiều nông dân bất an. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc đoán giá là bất khả thi, nông dân nên tập trung sản xuất bền vững, giảm chi phí để bảo đảm hiệu quả.

Giá cà phê biến động mạnh tuần qua, chốt tuần giảm cực mạnh

Giá cà ohee biến động mạnh tuần qua, chốt tuần giảm cực mạnh

Cà phê Việt bị Lào soán ngôi vị trí số 1 tại Thái Lan

Liên quan đến thị trường cà phê, báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025, thị phần cà phê Việt Nam tại Thái Lan sụt giảm mạnh, trong khi thị phần cà phê của Lào và Indonesia mở rộng đáng kể.

Cụ thể, 7 tháng đầu năm 2024, cà phê Việt Nam chiếm đến 67% thị phần ở Thái Lan, trong khi thị phần năm nay chỉ còn 26%.

7 tháng đầu năm 2025, Thái Lan nhập khẩu cà phê từ Việt Nam 5.630 tấn, trị giá 30,14 triệu USD, giảm 76,1% về lượng và giảm 63,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Trong giai đoạn trên, Lào vượt Việt Nam trở thành nguồn cung cấp cà phê số 1 cho Thái Lan với khối lượng 11.100 tấn, trị giá 38,3 triệu USD, tăng 12,5% về lượng và tăng 14,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Thị phần cà phê của Lào trong tổng lượng nhập khẩu của Thái Lan tăng từ 28% lên mức 51% trong giai đoạn trên.

Giá cà phê hôm nay 20-9: Chốt tuần sụp mạnh- Ảnh 4.


Giá cà phê hôm nay 18-9: Mất gần 9.000 đồng/kg chỉ trong một đêm

Giá cà phê hôm nay 18-9: Mất gần 9.000 đồng/kg chỉ trong một đêm

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chứng kiến một làn sóng bán tháo khủng khiếp.

Giá cà phê hôm nay 17-9: Giảm nhẹ, cà phê Brazil khó sang Mỹ, đổ sang EU

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ sau 4 phiên tăng liên tiếp trên sàn với Robusta

Giá cà phê hôm nay 16-9: Tăng như mơ

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng rất mạnh ngay trước vụ thu hoạch mới; VICOFA đang xúc tiến thương mại tại Mỹ giữa bối cảnh giá cà phê ở Mỹ kỷ lục

