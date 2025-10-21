Trong phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng 21-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn.

Giá cà phê Robusta biến động trái chiều

Cụ thể, ở các hợp đồng giao gần, giá giảm nhẹ, trong khi các kỳ hạn giao xa lại có xu hướng tăng. Hợp đồng giao tháng 11-2025 – kỳ hạn tham chiếu chính – giảm 36 USD, xuống còn 4.516 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 1-2026 giảm 14 USD, còn 4.464 USD/tấn; tháng 3-2026 giảm 4 USD, còn 4.395 USD/tấn. Ngược lại, kỳ hạn giao tháng 5-2026 tăng 4 USD, đạt 4.338 USD/tấn; và tháng 7-2026 tăng 7 USD, lên 4.286 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá cà phê Robusta giao tháng 11-2025 tương đương khoảng 117.900 đồng/kg. Với diễn biến này, thị trường cà phê trong nước sáng nay dự kiến sẽ giảm nhẹ so với mức bình quân 114.300 đồng/kg trước giờ sàn London mở cửa.

Ghi nhận tại các vùng nguyên liệu trọng điểm cho thấy giá cà phê nhân xô trong nước đang dao động quanh ngưỡng 113.500 – 116.600 đồng/kg, thấp nhất tại Lâm Đồng và cao nhất tại Đắk Lắk. Trong khi đó, giá cà phê Robusta tươi hiện phổ biến ở mức 20.000 – 24.000 đồng/kg, tùy chất lượng và khu vực thu mua.

Cà phê Arabica ở Lâm Đồng

Giá cà phê Arabica leo đỉnh có kéo giá Robusta?

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica dậy sóng khi vượt mốc 400 US cent/pound – đơn vị được tính trên sàn này ở kỳ hạn giao tháng 12-2025.

Cụ thể, phiên đêm qua kỳ hạn này giá cà phê Arabica chốt tăng 8,6 US cent/pound, tương tức 190 USD/tấn, lên mức 406,05 US cent/pound, tức 8.950 USD/tấn.

Arabica đang tiến gần mốc hơn 9.000 USD/tấn, mức từng đạt được hồi tháng 2-2025 trong giai đoạn căng thẳng thương mại toàn cầu.

Theo các chuyên gia, khi giá Arabica tăng, cà phê Robusta trở nên "rẻ hơn", vì thế có nhiều lợi thế cạnh tranh, dư địa tăng giá cũng lớn hơn.

Hiện nay, Robusta đã trở thành nguyên liệu quan trọng trong công thức rang xay của nhiều thương hiệu cà phê lớn trên thế giới.

Niên vụ trước, giá Robusta từng vượt Arabica, cho thấy điều này hoàn toàn có thể lặp lại, nhất là khi Mỹ đang áp thuế đối ứng 20% với cà phê Việt Nam (chủ yếu là Robusta) trong khi Brazil, nước xuất khẩu Arabica lớn nhất thế giới nhưng đang bị áp thuế tới 50%.



