Giá cà phê hôm nay 21-12: Khó tăng nóng trở lại?

Rạng sáng 21-12, giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh có thêm một phiên giảm với mức 0,87% - 1,14% so với hôm trước.

Giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 về mức 5.011 USD/tấn, giảm 50 USD; kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 còn 5.002 USD/tấn, giảm 44 USD; kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 xuống 4.934 USD/tấn, giảm 57 USD và kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025 về mức 4.849 USD/tấn, giảm 55 USD.

Trên sàn New York - Mỹ, giá cà phê Arabica lại tăng với mức 0,21% - 0.39% so với phiên hôm trước. Ở kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025, giá cà phê Arabica lên 7.170 USD/tấn, tăng 30 USD.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Tổng Giám đốc Thương hiệu cà phê Meet More, cho biết trước đây, ông dự đoán giá cà phê sẽ tăng nóng cho đến Tết, khi nhu cầu thị trường tăng cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông cho rằng giá cà phê sẽ không có đột phá mà sẽ đi ngang hoặc giảm với lý do tiêu dùng khá yếu.

Giá cà phê năm nay diễn biến khó lường

"Yếu tố quan trọng nhất là Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức hoãn thực hiện đạo luật về chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) 1 năm, một số chuyên gia còn dự báo có thể hoãn thêm. Điều này khiến chuỗi cung ứng cà phê quay trở lại như trước và giá cả hạ nhiệt" – ông Luận giải thích.

Theo ông Luận, giá cà phê nông dân đang bán ra ở mức 110.000 – 120.000 đồng/kg, tuy giảm so với lúc cao điểm nhưng vẫn ở mức cao. Do đó, nông dân vẫn là nhóm "rất an toàn" trong vụ cà phê này, trong khi các nhóm thương mại, sản xuất, bán lẻ phải "cân não" để bảo đảm lợi nhuận.

Chiều 20-12, giá cà phê trong nước được ghi nhận xoay quanh mức 122.000 đồng/kg, giảm gần 2.000 đồng/kg so với hôm trước.

Giá cà phê năm nay được các chuyên gia dự báo sẽ có biến động mạnh nhưng xu hướng không rõ ràng. Năm nay, thị trường có thêm yếu tố về việc nông dân Việt Nam đã có tích lũy tài chính tốt nên không bán ngay sau khi thu hoạch. Từ nay đến tháng 4-2025, Việt Nam là nguồn cung cà phê chính trên thế giới.