Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 23-11: Một tuần bão tố

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm so với giữa tuần nhưng so với cuối tuần trước vẫn cao hơn

Hôm nay 23-11, giá cà phê bình quân ở Tây Nguyên là 112.400 đồng/kg, giảm 2.100 đồng/kg so với phiên hôm trước nhưng cao hơn 2.100 đồng/kg, tương đương khoảng 1,9% so với cuối tuần trước.

Giá cà phê cao nhất vẫn ở Đắk Lắk 112.500 đồng/kg, thấp nhất ở Lâm Đồng 111.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giao tháng 1-2026 là 4.506 USD/tấn, tương đương 117.800 đồng/kg, cao hơn cuối tuần trước 283 USD/tấn, tương đương 6,7%.

Giá cà phê hôm nay 23-11: Một tuần bão tố - Ảnh 1.

Giá cà phê đang biến động mạnh

Như vậy, tuần qua giá cà phê trong nước tăng chậm hơn giá thế giới với khoảng cách khá xa cho thấy sức mua trong nước đang yếu, chủ yếu do ảnh hưởng điều kiện thời tiết bất lợi cho thu hoạch và vận chuyển.

Trong tuần, thị trường cà phê thế giới có 3 thông tin gây tác động mạnh. Đầu tiên là Mỹ hạ thuế đối ứng với cà phê nhập khẩu nhưng cà phê Brazil vẫn bị chịu mức 40%. 

Thông tin này đẩy giá cà phê tăng cao rồi sau đó hạ nhiệt vì thông tin Mỹ hạ thuế cà phê Brazil về 0%, hồi tố áp dụng tương tự như cà phê từ các xuất xứ khác.

Tuy nhiên, giá cà phê không thể hạ sâu khi Việt Nam, nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới đang hứng chịu thiên tai nặng nề, nhiều vùng trồng cà phê tác động trực tiếp.

Giá cà phê hôm nay 23-11: Một tuần bão tố - Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 21-11: Quay đầu tăng rất mạnh

Giá cà phê hôm nay 21-11: Quay đầu tăng rất mạnh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng mạnh 3 con số với Robusta trước thực tế một số vùng trồng cà phê của Việt Nam bị ngập nước

Giá cà phê hôm nay 20-11: Robusta giữ giá tốt

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm sau 2 phiên tăng nóng, trong đó, Robusta giữ giá tốt hơn

Giá cà phê hôm nay 19-11: Tiếp tục tăng cao

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng cao, đặc biệt Arabica, khi Mỹ - nước nhập khẩu cà phê số 1 thế giới, chưa gỡ bỏ thuế quan

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất thuế đối ứng Robusta Arabica
