Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 19-11: Tiếp tục tăng cao

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng cao, đặc biệt Arabica, khi Mỹ - nước nhập khẩu cà phê số 1 thế giới, chưa gỡ bỏ thuế quan

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 19-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 2,01% - 2,25%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng mạnh từ 2,95% - 3,21%, vượt mức 9.000 USD/tấn. 

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 1-2026, giá tăng 90 USD/tấn, lên 4.573 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025, giá tăng 280 USD/tấn, lên 9.160 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường sẽ tăng thêm từ mức 113.500 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. 

Phiên hôm qua, giá cà phê trong nước không tăng mạnh bằng giá thế giới khi chỉ tăng từ 3.200 – 4.100 đồng/kg trong khi giá tham chiếu tăng đến 6.600 đồng/kg. 

Giá cà phê hôm nay 19 - 11 tiếp tục tăng cao , Arabica gây sốt toàn cầu - Ảnh 1.

Cà phê Robusta đang chỉ bằng 1 nửa giá Arabica

Thời gian gần đây, giá cà phê nội địa có xu hướng ổn định hơn giá trên sàn khi biến động không mạnh như giá thế giới bởi giao dịch hàng thực.

Giá cà phê tăng mạnh 2 phiên đầu tuần do Việt Nam liên tiếp hứng mưa bão và sạt lở đất ở Tây Nguyên, dù thiệt hại lên cây cà phê chưa được thông kê nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch.

Trong khi đó, thuế Mỹ áp lên cà phê Brazil vẫn ở mức cao khiến cho cung ứng cà phê tiếp tục đứt gãy, đẩy giá cà phê lên cao.

Với việc giá cà phê Arabica đang ở mức cao gấp đôi so với Robusta, dư địa tăng giá của Robusta vẫn còn.

Giá cà phê hôm nay 19 - 11 tiếp tục tăng cao , Arabica gây sốt toàn cầu - Ảnh 2.


giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
