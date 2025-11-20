Giá cà phê hôm nay 20-11: Robusta giữ giá tốt

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 20 -11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 1,24% - 1,71%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 2,6% - 3,49%.

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 giảm 57 USD/tấn, còn 4.516 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 giảm 240 USD/tấn, còn 8.920 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức bình quân 114.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê cao nhất ở Đắk Lắk với mức 114.700 đồng/kg; giá thấp nhất ghi nhận ở Lâm Đồng 113.700 đồng/kg.

Cà phê đặc sản Việt Nam

Giá cà phê giảm sau 2 phiên tăng nóng là điều thường thấy trên các sàn giao dịch. Xu hướng chung vẫn đang tốt cho giá cà phê bởi từ nay đến cuối năm nhu cầu thế giới đang cao. Trong khi đó, Việt Nam đang thu hoạch trong điều kiện thời tiết bất lợi, có thể ảnh hưởng đến sản lượng.

Dự báo mới nhất của StoneX, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026/27 có thể đạt khoảng 70,7 triệu bao, tăng 9,61% so với vụ trước.

Tuy nhiên, sản lượng tăng tập trung vào Arabica còn Robusta lại giảm gần 9%, còn 23,5 triệu bao.



