Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 24-2: Đi xuống, ông lớn cà phê than giá cao

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm với cả Arabica và Robusta ở phiên giao dịch đầu tuần

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 24-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm 0,85%-2,01%; giá Arabica giảm 2,47%-2,7%. 

Giá cà phê đồng loạt giảm

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026: giá Robusta giảm 31 USD/tấn, còn 3.560 USD/tấn; giá Arabica giảm 160 USD/tấn, còn 6.200 USD/tấn.

Ở kỳ hạn giao tháng 3-2026, giá Robusta mất đến 73 USD/tấn, còn 3.542 USD/tấn, thấp hơn cả kỳ hạn giao tháng 5-2026 cho thấy nhu cầu mua hàng giao ngay cũng giảm.

Giá cà phê trong nước mở đầu năm mới ở mức 93.700 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với trước Tết.

Hiện tại, giá cà phê trong nước đang cao hơn giá sàn nên có khả năng giá cà phê hôm nay sẽ giảm mạnh nếu không có những đơn hàng cần gấp.

Giá cà phê hôm nay 24 - 2 giảm mạnh , ông lớn cà phê than giá cao - Ảnh 2.

Giá cà phê giảm đầu năm

Ông lớn cà phê than giá nguyên liệu cao

Diễn biến giá cà phê sụt giảm cũng phản ánh phần nào bức tranh chung của ngành cà phê thế giới, khi nhiều doanh nghiệp chế biến đang chịu sức ép lớn từ chi phí đầu vào và biến động giá nguyên liệu. 

Trong bối cảnh đó, Paulig – thương hiệu cà phê 150 năm tuổi – vừa công bố kết quả tài chính năm 2025 với doanh thu 1,39 tỉ euro, tăng 16% so với năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận chỉ đạt 87,1 triệu euro, bằng 6,3% doanh thu.

Paulig đánh giá khả năng sinh lời của công ty bị ảnh hưởng tiêu cực bởi giá cà phê nguyên liệu ở mức cao kỷ lục và chi phí hoạt động tăng cao.

Giá cà phê hôm nay 24 - 2 giảm mạnh , ông lớn cà phê than giá cao - Ảnh 3.


Giá cà phê hôm nay 22-2: Doanh thu một nhãn hàng cà phê đạt gần 8,4 tỉ USD

Giá cà phê hôm nay 22-2: Doanh thu một nhãn hàng cà phê đạt gần 8,4 tỉ USD

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay ở mức thấp so với tuần trước, các ông lớn trong ngành cà phê bắt đầu công bố báo cáo tài chính năm 2025

Giá cà phê hôm nay 21-2: Chốt tuần giảm, sắp chạm sàn

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm tiếp với Robusta trên sàn, khép lại một tuần giá giảm

Giá cà phê hôm nay 20-2: Lại giảm bất ngờ

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm, tiếp nối những phiên tăng, giảm xen kẽ và khó đoán xu hướng

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica Napoly Paulig
