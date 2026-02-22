HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 22-2: Doanh thu một nhãn hàng cà phê đạt gần 8,4 tỉ USD

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay ở mức thấp so với tuần trước, các ông lớn trong ngành cà phê bắt đầu công bố báo cáo tài chính năm 2025

Hôm nay, 22-2, không có giá cà phê mới trên các sàn giao dịch quốc tế, một số đại lý thu mua cà phê ở Tây Nguyên bắt đầu khai trương sau một tuần nghỉ Tết. 

Nhìn lại tuần qua, giá Robusta tham chiếu 3.591 USD/tấn, giảm khoảng 5,5%; giá Arabica tham chiếu 6.300 USD/tấn,  giảm 4,7% sơ với tuần trước

Quy đổi theo tỉ giá, Robusta đang ở mức 92.500 đồng/kg; nếu trừ lùi các chi phí vận chuyển đến kho London, giá cà phê thu mua có thể dưới mốc 90.000 đồng/kg.

Theo Comunicaffe International – trang tin chuyên ngành về cà phê của Ý, Tập đoàn thực phẩm Nestlé – một đế chế trong ngành cà phê toàn cầu vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả doanh thu và lợi nhuận giảm.

Giá cà phê hôm nay 22 - 2: Doanh thu Nespresso đạt gần 8 , 4 tỉ USD - Ảnh 3.

Giá cà phê nguyên liệu giảm

Tuy nhiên, mảng cà phê được đánh giá có hiệu suất tốt khi độ co giãn nhu cầu của cà phê hạn chế, nghĩa là người tiêu dùng vẫn mua dù giá tăng.

Mảng cà phê của Nestlé có các thương hiệu chính như: Nescafé, Nespresso, Starbucks at Home,…

Riêng Nespresso đạt 8,399 tỉ USD doanh thu, tăng 6% so với năm 2024. Trong đó, tăng trưởng doanh số thực tế là 1,6% và giá bán tăng đóng góp tăng 4,4%.

Như vậy, chỉ riêng nhãn hàng Nespresso của Nestlé đã có doanh thu gần bằng giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam niên vụ 2024-2025 (8,4 tỉ USD).

Giá cà phê hôm nay 22 - 2: Doanh thu Nespresso đạt gần 8 , 4 tỉ USD - Ảnh 4.


giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica Nespresso
