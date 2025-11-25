Giá cà phê hôm nay 25-11: Robusta đột ngột đi xuống, Arabica tăng mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 25-11: Robusta đột ngột đi xuống, Arabica tăng mạnh

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều theo hướng bất lợi cho Robusta

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 25 -11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 38 – 53 USD/tấn; trong khi giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 130 – 170 USD/tấn. 

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 giảm 53 USD/tấn, còn 4.453 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 170 USD/tấn, lên 8.980 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức bình quân 111.900 đồng/kg của ngày hôm trước. 

Trước đó, giá cà phê thấp nhất ghi nhận ở Lâm Đồng, 111.000 đồng/kg và cao nhất tại Đắk Lắk 112.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 25-11: Robusta đi xuống, Arabica đi lên - Ảnh 1.

Cà phê Arabica rang xay và nhân xanh

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trong nước đang ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử. Tại Lâm Đồng, một số đại lý mua vào đã Arabica tươi vượt 30.000 đồng/kg, trong đo mức cao nhất lên tới 34.000 đồng/kg do lực mua tăng mạnh. Giá cà phê nhân xanh cũng vượt 200.000 đồng/kg.

Hai năm qua, nhờ giá cà phê tăng cao, hiệu quả kinh tế tốt nên nông dân tập trung chăm sóc, tăng chất lượng, năng suất.

Ngoài ra, làn sóng chế biến cà phê Arabica đặc sản cũng giúp Arabica thăng hạng trên thị trường thế giới.

Giá cà phê hôm nay 25-11: Robusta đi xuống, Arabica đi lên - Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 23-11: Một tuần bão tố

Giá cà phê hôm nay 23-11: Một tuần bão tố

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm so với giữa tuần nhưng so với cuối tuần trước vẫn cao hơn

Giá cà phê hôm nay 22-11: Giảm mạnh khi Mỹ xóa thuế cho cà phê Brazil

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chứng kiến một phiên ngập trong sắc đỏ sau khi Mỹ công bố xóa thuế hoàn toàn cho cà phê Brazil

Giá cà phê hôm nay 21-11: Quay đầu tăng rất mạnh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng mạnh 3 con số với Robusta trước thực tế một số vùng trồng cà phê của Việt Nam bị ngập nước

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica Giâ cà phê robusta
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo