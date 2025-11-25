Giá cà phê hôm nay 25-11: Robusta đột ngột đi xuống, Arabica tăng mạnh

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 25 -11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 38 – 53 USD/tấn; trong khi giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 130 – 170 USD/tấn.

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 giảm 53 USD/tấn, còn 4.453 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 170 USD/tấn, lên 8.980 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức bình quân 111.900 đồng/kg của ngày hôm trước.

Trước đó, giá cà phê thấp nhất ghi nhận ở Lâm Đồng, 111.000 đồng/kg và cao nhất tại Đắk Lắk 112.000 đồng/kg.

Cà phê Arabica rang xay và nhân xanh

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trong nước đang ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử. Tại Lâm Đồng, một số đại lý mua vào đã Arabica tươi vượt 30.000 đồng/kg, trong đo mức cao nhất lên tới 34.000 đồng/kg do lực mua tăng mạnh. Giá cà phê nhân xanh cũng vượt 200.000 đồng/kg.

Hai năm qua, nhờ giá cà phê tăng cao, hiệu quả kinh tế tốt nên nông dân tập trung chăm sóc, tăng chất lượng, năng suất.



Ngoài ra, làn sóng chế biến cà phê Arabica đặc sản cũng giúp Arabica thăng hạng trên thị trường thế giới.



