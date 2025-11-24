HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 24-11: Tuần mới sẽ ra sao?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khó đoán nhưng cà phê Việt tiếp tục thu hút khách quốc tế, không chỉ Robusta mà còn Arabica

Hôm nay, 24-11, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới ở London – Anh và New York (Mỹ) sẽ mở cửa hoạt động trở lại vào buổi chiều (giờ Việt Nam) từ khởi điểm khá tốt. 

Giá cà phê thế giới đang cao hơn nội địa

Trên sàn, giá Robusta tham chiếu ở mức 4.506 USD/tấn; giá Arabica 8.820 USD/tấn còn giá nội địa ở Tây Nguyên bình quân 112.400 đồng/kg.

So với giá sàn, giá cà phê trong nước thấp hơn khoảng 5.400 đồng/kg, chủ yếu do đang bước vào thu hoạch rộ, nguồn cung dồi dào.

Tuần này, giá cà phê trên các sàn sẽ khó đoán khi rơi vào dịp Lễ Tạ ơn ở các nước phương Tây. Ngoài các sàn nghỉ lễ (vào thứ 5 tới) thì một số nhà đầu tư cũng chủ động nghỉ thêm, khiến giao dịch kém sôi động.

Giá cà phê hôm nay 24-11: Tuần mới ra sao? - Ảnh 1.

Một số mẫu Arabica của Việt Nam

Hàn Quốc mê Arabica Việt Nam

Cũng liên quan đến thị trường cà phê, gần đây Arabica Việt Nam đang được quốc tế chú ý khi chất lượng ngày càng cải thiện và giá thấp hơn Arabica thế giới.

Số liệu Cục Hải quan cho thấy, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc đạt 35.200 tấn, trị giá 176,2 triệu USD, tăng 6,5% về lượng và 47,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Các mặt hàng chủ lực gồm: Robusta, Arabica và cà phê chế biến.

Chi tiết đến hết tháng 9, xuất khẩu cà phê Arabica ghi nhận đà tăng trưởng bứt phá, cao vượt trội so với 2 dòng hàng còn lại với mức tăng 127% về khối lượng và 275% về giá trị. Cụ thể, thời gian trên, các DN đã xuất khẩu 2.237 tấn Arabica, trị giá 15,545 triệu USD, đơn giá bình quân 6.949 USD/tấn.

Việt Nam duy trì là thị trường cung cấp cà phê số 2 cho Hàn Quốc với 19% thị phần, chỉ sau Brazil 28%.

Giá cà phê hôm nay 24-11: Tuần mới ra sao? - Ảnh 2.


cà phê Hàn Quốc giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
