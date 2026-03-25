Giá cà phê hôm nay 25-3: Arabica tăng nóng, vượt 7.000 USD/tấn

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 25-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 0,47%-0,69%; trong khi giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng tới 2,59%- 3,53%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta tăng 25 USD/tấn, lên 3.662 USD/tấn; giá Arabica tăng 240 USD/tấn, lên 7.010 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến tăng trở lại từ mốc 93.600 đồng/kg.

Việt Nam chỉ có dưới 5% sản lượng là Arabica

Ông Nguyễn Thành Tài, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), dự báo giá cà phê Arabica sẽ còn tăng do biến đổi khí hậu, khiến việc canh tác khó, sản lượng hụt.

Arabica là loại cà phê quen thuộc khẩu vị với người tiêu dùng trên thế giới nhưng gần đây buộc phải bị thay thế dần bởi Robusta do giá rẻ hơn, sản lượng nhiều hơn.

Tuy nhiên, theo ông Tài, nếu có vùng đất phù hợp với Arabica thì nên ưu tiên trồng vì thị trường có sẵn, định vị giá cao hơn, thường gấp đôi Robusta.