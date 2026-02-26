Giá cà phê hôm nay 26-2: Robusta tăng tiếp, Brazil khan hàng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 26-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) tăng 1,65%-2,62%; giá Arabica giảm 0,1%-0,22%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta tăng 63 USD/tấn, lên 3.703 USD/tấn; giá Arabica giảm 10 USD/tấn, còn 6.280 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến tăng tiếp từ mốc 96.000 đồng/kg ngày hôm qua. Hiện tại, giá cà phê trong nước đang cao hơn giá sàn do lực mua tăng mạnh sau thời gian dài nghỉ Tết.

Giá Robusta hồi phục

Như vậy, giá cà phê Robusta đã phục hồi sau khi xuống thấp nhất trong nửa năm qua.

Thời gian qua, dù Việt Nam xuất khẩu tăng mạnh nhưng Brazil, nước xuất khẩu cà phê số 1 thế giới lại giảm mạnh. Trong 7 tháng đầu vụ qua (tính từ tháng 7-2025 đến tháng 1-2026), xuất khẩu Arabica của nước này đạt gần 18,7 triệu bao, giảm 16% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Xuất khẩu cà phê Conilon Robusta của Brazil đạt 2,7 triệu bao, giảm 50%, trong khi xuất khẩu cà phê hòa tan và sản phẩm giá trị gia tăng hơn 2 triệu bao, giảm 22%.

Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng nội địa Robusta của Brazil rất cao vì vụ qua Brazil bội thu Robusta.



