Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 29-12: Vì sao Việt Nam chi hơn nửa tỉ USD nhập cà phê?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khó đoán sau một tuần tăng liên tục và thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ dài

Hôm nay 29-12, thị trường cà phê tuần mới với mức khởi đầu khá tốt khi giá nội địa bình quân ở mức 98.100 đồng/kg; Robusta 3.858 USD/tấn còn Arabica 7.720 USD/tấn cho cùng kỳ hạn giao tháng 3-2026. 

Giá cà phê Robusta thấp hơn năm ngoái

Giá cà phê hôm nay so với cùng kỳ năm ngoái thấp hơn đến 22.000 đồng/kg (trong nước) và thấp hơn gần 1.100 USD/tấn với Robusta trên sàn trong khi giá Arabica lại cao hơn gần 25%.

Thị trường sắp bước vào kỳ nghỉ lễ dài, nông dân đang kỳ vọng giá cà phê sẽ tăng bởi các bên tranh thủ thu mua trước nghỉ lễ.

Giá cà phê hôm nay 29 - 12: Tại sao Việt Nam chi hơn nửa tỉ USD nhập cà phê? - Ảnh 2.

Cà phê Indonesia

Việt Nam nhập cà phê nhiều bởi giá rẻ hơn

Việt Nam mặc dù là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 trên thế giới nhưng cũng là nước nhập khẩu cà phê khá nhiều.

Trong niên vụ vừa qua, Việt Nam đã chi 560 triệu USD (hơn nửa tỉ USD) nhập khẩu gần 110.000 tấn cà phê từ các nguồn chính: Indonesia (khoảng 27%), Brazil (26%), Lào (26%) và Colombia, Thái Lan, Ấn Độ,…

Giải thích về điều này, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết 2 nguyên nhân chính. 

Thứ nhất, các nhà máy cần nhập khẩu những loại cà phê mà Việt Nam không có (như Arabica, Việt Nam có rất ít và không đa dạng). 

Thứ hai, Việt Nam nhập khẩu cả Robusta với những nguồn có giá rẻ hơn phục vụ sản xuất các đơn hàng không bắt buộc Robusta Việt Nam.

"Xu hướng nhập khẩu cà phê này được dự kiến sẽ tăng dần bởi doanh nghiệp cần linh hoạt để tăng tính cạnh tranh" – Phó Chủ tịch VICOFA dự báo.

Vụ vừa qua, giá cà phê Indonesia khá rẻ so với cà phê Việt Nam trong khi những năm trước, nguồn này luôn có giá rất cao.

Giá cà phê hôm nay 29 - 12: Tại sao Việt Nam chi hơn nửa tỉ USD nhập cà phê? - Ảnh 3.


giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica cà phê ngoại cà phê Indo
