Đêm qua - rạng sáng nay 27-12 (giờ Việt Nam), sàn London – Anh tiếp tục nghỉ lễ nên cà phê Robusta không có giá mới. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng từ 1,21% - 1,48%.

Như vậy, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta vẫn giữ ở mức 3.858 USD/tấn; còn Arabica tăng 110 USD/tấn trong phiên giao dịch vừa qua, lên 7.720 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ ít điều chỉnh từ mức bình quân 96.700 đồng/kg. Hôm qua, giá cà phê một số nơi đứng yên nhưng cũng có nơi giảm nhẹ sau khi đã tăng suốt 1 tuần.

Cà phê ở mặt bằng giá cao trong 2 vụ qua

Hai vụ qua, giá cà phê tăng nóng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng nên diện tích được mở rộng ở khắp thế giới.

Theo Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), xuất khẩu cà phê của châu Phi vụ qua đã đạt mức kỷ lục 1,18 triệu tấn. Trong đó, Ethiopia và Uganda chiếm gần 80% tổng khối lượng.

Cụ thể, xuất khẩu của Ethiopia tăng 27,3%, đạt 442.200 tấn; trong khi Uganda ghi nhận mức tăng 29,6%, lên 495.600 tấn trong vụ qua.

Hiện châu Phi chiếm 11,6% sản lượng xuất khẩu cà phê toàn cầu và đặt mục tiêu nâng lên 20% vào năm 2030 với những sáng kiến mở rộng sản xuất tại Tanzania và nhiều quốc gia khác.



