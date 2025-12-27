HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 27-12: Châu Phi đua tăng thị phần

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chững lại, trừ Arabica trên sàn New York - Mỹ, trong bối cảnh sản lượng cà phê xuất khẩu từ châu Phi gia tăng

Đêm qua - rạng sáng nay 27-12 (giờ Việt Nam), sàn London – Anh tiếp tục nghỉ lễ nên cà phê Robusta không có giá mới. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng từ 1,21% - 1,48%. 

TIN LIÊN QUAN

Như vậy, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta vẫn giữ ở mức 3.858 USD/tấn; còn Arabica tăng 110 USD/tấn trong phiên giao dịch vừa qua, lên 7.720 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ ít điều chỉnh từ mức bình quân 96.700 đồng/kg. Hôm qua, giá cà phê một số nơi đứng yên nhưng cũng có nơi giảm nhẹ sau khi đã tăng suốt 1 tuần.

Giá cà phê hôm nay 27 - 12: Châu Phi gia tăng thị phần cà phê toàn cầu - Ảnh 2.

Cà phê ở mặt bằng giá cao trong 2 vụ qua

Hai vụ qua, giá cà phê tăng nóng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng nên diện tích được mở rộng ở khắp thế giới.

Theo Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), xuất khẩu cà phê của châu Phi vụ qua đã đạt mức kỷ lục 1,18 triệu tấn. Trong đó, Ethiopia và Uganda chiếm gần 80% tổng khối lượng.

Cụ thể, xuất khẩu của Ethiopia tăng 27,3%, đạt 442.200 tấn; trong khi Uganda ghi nhận mức tăng 29,6%, lên 495.600 tấn trong vụ qua.

Hiện châu Phi chiếm 11,6% sản lượng xuất khẩu cà phê toàn cầu và đặt mục tiêu nâng lên 20% vào năm 2030 với những sáng kiến mở rộng sản xuất tại Tanzania và nhiều quốc gia khác.

Giá cà phê hôm nay 27 - 12: Châu Phi gia tăng thị phần cà phê toàn cầu - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 25-12: Tăng phiên thứ 3, Việt Nam "một mình một chợ"

Giá cà phê hôm nay 25-12: Tăng phiên thứ 3, Việt Nam "một mình một chợ"

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng phiên thứ 3 liên tiếp với Robusta còn Arabica vẫn đứng ở mức cao

Giá cà phê hôm nay 24-12: Việt Nam là nguồn cung cà phê số 1 cho Tây Ban Nha

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng tiếp trong một phiên sắc xanh là chủ đạo, cà phê Việt được yêu thích tại nhiều thị trường

Giá cà phê hôm nay 23-12: Đồng loạt tăng mạnh

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay "quay đầu" tăng mạnh, có kỳ hạn đạt mức tăng 3 con số như kỳ vọng của những người giữ nông sản này

Ethiopia giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo