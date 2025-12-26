HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 26-12: Trong nước tăng nóng, Trung Quốc bất ngờ nhập nhiều

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay nóng ở thị trường trong nước và thị trường Trung Quốc tăng mua mạnh mẽ trở lại

Đêm qua và rạng sáng nay 26-12, các sàn giao dịch hàng hóa trên thế giới nghỉ lễ Giáng sinh nên chưa có giá mới. 

Giá cà phê trong nước tăng mạnh hơn thế giới

TIN LIÊN QUAN

Giá cà phê thế giới tạm thời vẫn ở mức 3.858 USD/tấn với Robusta và 7.640 USD/tấn đối với Arabica cho cùng kỳ hạn giao tháng 3-2026.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước mới nhất ở mức bình quân 96.700 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg so với phiên trước đó.

Tính từ ngày 20-12 đến nay, giá cà phê trong nước liên tục tăng, mỗi ngày thêm từ 1.000 – 2.400 đồng/kg, tổng mức tăng đạt 7.500 đồng/kg trong khi giá trên sàn quy đổi tăng chỉ khoảng 5.000 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước tăng nóng hơn giá thế giới do nhu cầu mua cao của các doanh nghiệp xuất khẩu để giao hàng cho các đơn hàng đã ký.

Hơn nữa, so với lúc giá đỉnh, giá cà phê hiện đã giảm đến 30%, thuận lợi hơn nhiều cho bên mua.

Giá cà phê hôm nay 26-12: Trong nước tăng nóng, Trung Quốc tăng mua mạnh mẽ - Ảnh 1.

Trung Quốc tăng mua cà phê Việt

Trung Quốc vừa gom cà phê Việt Nam mạnh

Cũng liên quan đến thị trường cà phê, Trung Quốc được xem là thị trường mới nổi của ngành cà phê khi giới trẻ đang chuyển từ văn hóa uống trà sang cà phê.

Số liệu hải quan cho thấy, trong tháng 11-2025, Trung Quốc đã nhập 4.832 tấn cà phê, tăng đến 96% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã nhập 44.633 tấn cà phê, trị giá 223,5 triệu USD – là thị trường nhập khẩu lớn thứ 10 của cà phê Việt Nam.

Theo nhiều doanh nghiệp, hiện nhu cầu của khách Trung Quốc về cà phê rất lớn nhưng thủ tục để xuất khẩu chính ngạch khá phức tạp nên còn ít doanh nghiệp có giấy phép xuất khẩu. 

Tương lai, khi số lượng doanh nghiệp được cấp phép nhiều hơn, sản lượng xuất khẩu có thể bùng nổ.

Khi công bố đầu tư 10.000 ha cà phê, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, cũng nêu lý do vì thị trường Trung Quốc có nhu cầu cao, các đối tác Trung Quốc khuyên trồng khi quỹ đất của Hoàng Anh Gia Lai rất tốt cho cây cà phê. 

Giá cà phê hôm nay 26-12: Trong nước tăng nóng, Trung Quốc tăng mua mạnh mẽ - Ảnh 1.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 24-12: Việt Nam là nguồn cung cà phê số 1 cho Tây Ban Nha

Giá cà phê hôm nay 24-12: Việt Nam là nguồn cung cà phê số 1 cho Tây Ban Nha

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng tiếp trong một phiên sắc xanh là chủ đạo, cà phê Việt được yêu thích tại nhiều thị trường

Giá cà phê hôm nay 23-12: Đồng loạt tăng mạnh

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay "quay đầu" tăng mạnh, có kỳ hạn đạt mức tăng 3 con số như kỳ vọng của những người giữ nông sản này

Giá cà phê hôm nay 22-12: Điều bất ngờ từ đối thủ cà phê Indonesia

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bước vào tuần mới ở mức thấp nhưng cà phê Việt vẫn có nhiều ưu thế rõ rệt so với đối thủ trong khu vực

Trung Quốc trồng cà phê bầu Đức giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo