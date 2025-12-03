HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 3-12: Rớt giá liên tục, chưa tìm thấy đáy

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay ghi nhận thêm phiên giảm mạnh với cả Robusta và Arabica khi Việt Nam dồn dập thu hoạch

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 3-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tiếp tục giảm từ 2,7% - 2,8%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng mất 1,64% - 1,87%.

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 rớt đến 121 USD/tấn, còn 4.351 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 3-2026 tụt mạnh hơn, tới 140 USD/tấn, còn 8.230 USD/tấn.

Với đà giảm này, giá cà phê trong nước hôm nay dự báo sẽ giảm tiếp sau khi đã có 2 phiên đầu tuần tụt dốc, tổng cộng mức giảm lên đến 5.400 đồng/kg, còn bình quân 106.900 đồng/kg trước giờ sàn London mở cửa. Trong đó, mức giá thấp nhất ở Lâm Đồng, chỉ 106.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 3 - 12: Xu hướng giảm giá liên tục và tác động đến nông dân - Ảnh 2.

Giá cà phê đang giảm nhưng chưa đáng lo

Giá cà phê trong nước giảm sâu hơn trên sàn trước áp lực thu hoạch dồn dập, hàng dồi dào.

Tại Hội nghị Cà phê quốc tế Châu Á – Coffee Outlook (AICC) do Công ty Informa Connect và Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-12, nhiều đại biểu đã chia sẻ về tình hình bão lũ, một số vườn cà phê bị ngập sâu, hư hại nặng.

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VICOFA cho biết sau 2 vụ giá cà phê ở mức cao, tình hình tài chính tốt, nông dân có khả năng giữ hàng, không bán ra ồ ạt ở cả Việt Nam và Brazil.

Nhờ đó, bất chấp thu hoạch, giá cà phê Robusta sẽ vẫn ở trên mức 4.000 USD/tấn, giá nội địa không dưới 80.000 đồng/kg.

Ở vụ trước, giá cà phê nội địa thời điểm thấp nhất dưới 90.000 đồng/kg, giá trên sàn thấp nhất khoảng 3.700 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 3 - 12: Xu hướng giảm giá liên tục và tác động đến nông dân - Ảnh 3.

