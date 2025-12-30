HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 30-12: Tiếp tục đà tăng

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng tiếp trên sàn các quốc tế, trong khi Indonesia gặp lũ lụt, có thể giảm nguồn cung

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 30-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên các sàn thế giới tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Trên sàn London - Anh, giá cà phê Robusta tăng từ 6 đến 26 USD/tấn, trong khi giá Arabica trên sàn New York - Mỹ tăng nhẹ dưới 0,5%.

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026, giá Robusta tăng mạnh 26 USD/tấn, lên 3.884 USD/tấn. Đáng chú ý, kỳ hạn giao ngay tháng 1-2026, giá Robusta tiếp tục giữ vững trên mốc 4.000 USD/tấn, tăng thêm 7 USD, đạt 4.019 USD/tấn. 

Như vậy, trong 4 phiên giao dịch liên tiếp gần đây, giá Robusta đều đi lên, với tổng mức tăng ở kỳ hạn tháng 3-2026 tới 215 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 30-12: Tiếp đà tăng, cà phê Indonesia gặp lũ lụt - Ảnh 1.

Giá cà phê biến động liên tục

Nguyên nhân giá Robusta tăng trên sàn gần đây được một số chuyên gia quốc tế giải thích do tình trạng lũ lụt ở Indonesia tác động trực tiếp đến vùng trồng cà phê của nước này.

Indonesia là quốc gia sản xuất chủ yếu Robusta với tỉ lệ khoảng 88%. Đây là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ 4 trên thế giới (sau Brazil, Việt Nam và Colombia) nên việc sản xuất của nước này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu.

Giá Arabica giao tháng 3-2026 tăng 20 USD/tấn, lên 7.740 USD/tấn, tương đương 201.600 đồng/kg.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay dự báo sẽ tăng trở lại từ mức bình quân 96.400 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. 

Hôm qua, khi sàn chưa mở cửa, giá cà phê đã bất ngờ giảm 1.500 – 2.000 đồng/kg khi lực mua yếu đi. Tuy nhiên, thị trường rơi vào thế giằng co khi nhiều nông dân có thể giữ cà phê khi chưa thấy giá hợp lý.

Giá cà phê hôm nay 30-12: Tiếp đà tăng, cà phê Indonesia gặp lũ lụt - Ảnh 2.


Giá cà phê biến động quá lớn khiến nhiều người phải suy tính thời điểm mua - bán để tránh bị thiệt

