Giá cà phê hôm nay 30-12: Tiếp tục đà tăng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 30-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên các sàn thế giới tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Trên sàn London - Anh, giá cà phê Robusta tăng từ 6 đến 26 USD/tấn, trong khi giá Arabica trên sàn New York - Mỹ tăng nhẹ dưới 0,5%.

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026, giá Robusta tăng mạnh 26 USD/tấn, lên 3.884 USD/tấn. Đáng chú ý, kỳ hạn giao ngay tháng 1-2026, giá Robusta tiếp tục giữ vững trên mốc 4.000 USD/tấn, tăng thêm 7 USD, đạt 4.019 USD/tấn.

Như vậy, trong 4 phiên giao dịch liên tiếp gần đây, giá Robusta đều đi lên, với tổng mức tăng ở kỳ hạn tháng 3-2026 tới 215 USD/tấn.

Giá cà phê biến động liên tục

Nguyên nhân giá Robusta tăng trên sàn gần đây được một số chuyên gia quốc tế giải thích do tình trạng lũ lụt ở Indonesia tác động trực tiếp đến vùng trồng cà phê của nước này.

Indonesia là quốc gia sản xuất chủ yếu Robusta với tỉ lệ khoảng 88%. Đây là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ 4 trên thế giới (sau Brazil, Việt Nam và Colombia) nên việc sản xuất của nước này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu.

Giá Arabica giao tháng 3-2026 tăng 20 USD/tấn, lên 7.740 USD/tấn, tương đương 201.600 đồng/kg.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay dự báo sẽ tăng trở lại từ mức bình quân 96.400 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Hôm qua, khi sàn chưa mở cửa, giá cà phê đã bất ngờ giảm 1.500 – 2.000 đồng/kg khi lực mua yếu đi. Tuy nhiên, thị trường rơi vào thế giằng co khi nhiều nông dân có thể giữ cà phê khi chưa thấy giá hợp lý.



