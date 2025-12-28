Giá cà phê hôm nay 28-12: Sát mốc 100.000 đồng/kg

Hôm nay 28-12, không có giá cà phê thế giới cập nhật nhưng thị trường trong nước tiếp tục ghi nhận sự sôi động, giá tăng thêm mạnh mẽ.

Cụ thể, giá Robusta trong nước mới nhất bình quân 98.100 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg so với phiên trước đó.

Giá cà phê cao nhất ghi nhận ở Đắk Lắk, 98.200 đồng/kg, thấp nhất ở Lâm Đồng 97.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê giao tháng 1-2026 là 4.012 USD/tấn, quy đổi tương đương 104.500 đồng/kg; kỳ hạn giao tháng 3-2026 là 3.858 US/tấn, quy đổi 96.700 đồng/kg.

Giá cà phê đang về sát mốc 100.000 đồng/kg

Như vậy, giá cà phê trong nước đang ở giai đoạn cao hơn giá thế giới do các doanh nghiệp đang thu mua để giao cho các hợp đồng đã ký trước đó.

Sau thời gian giá cà phê tăng nóng, dù không tăng diện tích được bao nhiêu nhưng sản lượng cà phê Việt Nam phục hồi tốt nhờ đầu tư chăm sóc và gần đây nông dân tái canh cà phê giống mới năng suất cao.

So với lúc cao điểm tháng 3-2025, giá cà phê hiện tại rẻ hơn đến gần 30% và rẻ hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 10%.



