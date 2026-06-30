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Kinh tế

Giá cà phê hôm nay, 30-6: Arabica bật tăng, Robusta sụt giảm

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều khi Robusta giảm nhưng Arabica tăng trở lại.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 30-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm 1,47%-1,74%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 0,74%-1,68%. 

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Ở kỳ hạn giao tháng 9-2026, Robusta giảm 63 USD/tấn, còn 3.564 USD; Arabica tăng 100 USD, lên 6.120 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự báo sẽ giảm so với mức 89.900 đồng/kg  vào hôm qua.

Giá cà phê hôm nay 30 - 6: Arabica tăng , Robusta giảm giữa thị trường biến động 2026 - Ảnh 2.

Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều

Theo Cục Hải quan, tính đến ngày 15-6, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 985.700 tấn, trị giá gần 4,5 tỉ USD, tăng 11,8% về lượng nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, cơ cấu xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn chủ yếu là Robusta, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cà phê chế biến chiếm 17,9%, Arabica 8,24% và Excelsa 0,06%. 

Dù Arabica và Excelsa hiện chiếm tỉ trọng còn thấp, đây là hai dòng sản phẩm còn nhiều dư địa phát triển, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cà phê xuất khẩu trong thời gian tới.

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