VICOFA nói gì về thông tin Mỹ giảm thuế cà phê Việt Nam xuống 0%?

Theo Reuters, vừa qua, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ.

Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố cà phê nằm trong số các sản phẩm được đưa vào thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam, theo đó sẽ miễn trừ mức thuế quan 20% và cho biết ông có thể sẽ đến thăm Việt Nam - một cường quốc sản xuất cà phê.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 28-10, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho rằng thông tin này không gây bất ngờ vì trước đó phía đối tác tại Mỹ cũng đã có thông báo.

Các doanh nghiệp đang chờ thời điểm áp dụng cũng như thuế của các nước xuất khẩu cà phê khác. Bởi lẽ, cà phê là mặt hàng mà Mỹ không sản xuất được, phụ thuộc nhập khẩu nên đã có định hướng đưa thuế về 0%.

Nếu nguyên tắc này được thực hiện thì không chỉ nguồn cung từ Việt Nam (đang chịu thuế 20%) mà Brazil (đang chịu thuế 50%), Indonesia (đang chịu thuế 19%), Colombia (đang chịu thuế 10%) cũng được miễn thuế.

Chủ tịch VICOFA nhấn mạnh: "Cạnh tranh công bằng là tốt rồi!"

Thị trường cà phê biến động mạnh gần đây

Trong khi đó, ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch VICOFA, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (chuyên xuất khẩu cà phê sang Mỹ) cho rằng trong bối cảnh hiện tại, có khả năng Tổng thống Donald Trump đang bày tỏ "ưu ái" cho cà phê Việt Nam, giúp cà phê Việt có thể xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn.

"Mỹ phụ thuộc gần như 90% vào sản phẩm cà phê của Brazil, đặc biệt là các loại cà phê rang lớn. Người tiêu dùng Mỹ đang phản ứng rất mạnh mẽ trước việc Mỹ áp thuế 50% đối với cà phê Brazil khiến loại thức uống trở nên quá đắt đỏ" – ông Hiệp phân tích.

Nếu Mỹ ưu đãi thuế cho cà phê Việt Nam thì đây sẽ là lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, thị trường Mỹ hiện vẫn quen với hương vị cà phê Arabica từ Brazil, nên để người tiêu dùng chuyển dần sang cà phê Robusta của Việt Nam sẽ cần một quá trình thích nghi, khoảng 2-3 năm.

Thực tế trong vài tháng qua, xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Mỹ đã tăng trưởng ấn tượng nhưng số lượng tuyệt đối chưa nhiều. Khách hàng Mỹ chỉ mới làm quen với cà phê Việt Nam.



Trong niên vụ 2024-2025, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 88.025 tấn cà phê, chiếm 5,8% thị phần và là thị trường lớn thứ 5 của cà phê Việt Nam.