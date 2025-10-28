Giá cà phê hôm nay, 28-10: Giảm rất mạnh do bị bán tháo

Giá cà phê giảm rất mạnh

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 28-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm mạnh từ 2,15% – 2,92%.

Giảm mạnh nhất là kỳ hạn giao gần tháng 11-2025, mất đến 134 USD/tấn, còn 4.437 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta các kỳ hạn khác như sau:

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước sẽ không tránh khỏi giảm giá do ảnh hưởng giá sàn từ mốc 116.800 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. Trong đó, giá cà phê thấp nhất ở Lâm Đồng, 115.700 đồng/kg; cao nhất ở Đắk Lắk 117.000 đồng/kg.

Giá cà phê tươi Robusta từ 20.000 – 24.000 đồng/kg; Arabica tươi vượt 30.000 đồng/kg.

Trên sàn New York – Mỹ, giá Arabica còn giảm mạnh hơn, từ 3,19% - 3,68%; kỳ hạn giao tháng 12-2025, giảm đến 280 USD/tấn, xuống còn 8.600 USD/tấn.

Giá cà phê biến động mạnh gần đây

Thuế đối ứng giảm thì giá cà phê thế nào?

Giá cà phê giảm mạnh giữa bối cảnh Mỹ lần lượt công bố thỏa thuận thương mại với các nước, trong đó có các nước cung cấp cà phê chính. Hiện tại, thuế đối ứng Mỹ áp cho cà phê Brazil là 50%, Việt Nam 20%, Indonesia 19% còn Colombia 10%.

Với mức thuế này, cà phê Brazil xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh trong khi các nguồn cung còn lại tăng, giá cà phê tại Mỹ ngày càng trở nên đắt đỏ.

Theo các chuyên gia, hiện tại, các bên đang nỗ lực làm việc với Chính phủ Mỹ để cố gắng đưa những mặt hàng mà Mỹ không sản xuất được, như cà phê, về mức thuế suất 0% trong thời gian sớm nhất.

Nếu điều này xảy ra, giá cà phê sẽ hạ nhiệt và doanh nghiệp Mỹ sẽ quay lại nguồn cung truyền thống và gần là Brazil.



