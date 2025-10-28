Giá cà phê hôm nay, 28-10: Giảm rất mạnh do bị bán tháo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay, 28-10: Giảm rất mạnh do bị bán tháo

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bất ngờ giảm mạnh với cả Arabica và Robusta giữa bối cảnh thuế đối ứng Mỹ dành cho cà phê có thể thay đổi

Giá cà phê giảm rất mạnh

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 28-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm mạnh từ 2,15% – 2,92%.

Giảm mạnh nhất là kỳ hạn giao gần tháng 11-2025, mất đến 134 USD/tấn, còn 4.437 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 28-10: Bị bán tháo, do đâu? - Ảnh 1.

Giá cà phê Robusta các kỳ hạn khác như sau:

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước sẽ không tránh khỏi giảm giá do ảnh hưởng giá sàn từ mốc 116.800 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. Trong đó, giá cà phê thấp nhất ở Lâm Đồng, 115.700 đồng/kg; cao nhất ở Đắk Lắk 117.000 đồng/kg.

Giá cà phê tươi Robusta từ 20.000 – 24.000 đồng/kg; Arabica tươi vượt 30.000 đồng/kg.

Trên sàn New York – Mỹ, giá Arabica còn giảm mạnh hơn, từ 3,19% - 3,68%; kỳ hạn giao tháng 12-2025, giảm đến 280 USD/tấn, xuống còn 8.600 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 28 - 10: Tại sao giá giảm mạnh bất ngờ? - Ảnh 2.

Giá cà phê biến động mạnh gần đây

Thuế đối ứng giảm thì giá cà phê thế nào?

Giá cà phê giảm mạnh giữa bối cảnh Mỹ lần lượt công bố thỏa thuận thương mại với các nước, trong đó có các nước cung cấp cà phê chính. Hiện tại, thuế đối ứng Mỹ áp cho cà phê Brazil là 50%, Việt Nam 20%, Indonesia 19% còn Colombia 10%.

Với mức thuế này, cà phê Brazil xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh trong khi các nguồn cung còn lại tăng, giá cà phê tại Mỹ ngày càng trở nên đắt đỏ.

Theo các chuyên gia, hiện tại, các bên đang nỗ lực làm việc với Chính phủ Mỹ để cố gắng đưa những mặt hàng mà Mỹ không sản xuất được, như cà phê, về mức thuế suất 0% trong thời gian sớm nhất.

Nếu điều này xảy ra, giá cà phê sẽ hạ nhiệt và doanh nghiệp Mỹ sẽ quay lại nguồn cung truyền thống và gần là Brazil.

Giá cà phê hôm nay 28 - 10: Tại sao giá giảm mạnh bất ngờ? - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 26-10: Hé lộ của VICOFA về sản lượng vụ mới

Giá cà phê hôm nay 26-10: Hé lộ của VICOFA về sản lượng vụ mới

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ ở thị trường trong nước, tiền công thuê hái tỉa cà phê lên đến 5.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 25-10: Hồi phục và điểm lạ của thị trường số 1

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay hồi phục trở lại với Robusta nhưng Arabica giảm, dù vẫn ở mức hơn 400 US cent/pound

Vụ cà phê kết thúc "như mơ", nhưng...

(NLĐO) – Việt Nam vừa kết thúc một niên vụ cà phê 2024 - 2025 "như mơ", trong đó giá cao hơn đến 3 lần so với 2 mùa trước

Mỹ giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất thuế đối ứng Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo