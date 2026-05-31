Giá cà phê hôm nay 31-5: Việt Nam bắt đầu giảm lượng cà phê ra thị trường

Hôm nay, 31-5, các sàn giao dịch cà phê thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) nghỉ giao dịch nên không có giá tham chiếu mới.

Giá cà phê trong nước mới nhất bình quân ở mức 87.300 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg, tương đương 0,8% so với tuần trước.

Giá tham chiếu Robusta giao tháng 7-2026 ở mức 3.476 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn, tương đương 0,58%; trong khi Arabica ở mức 5.860 USD/tấn, giảm 140 USD/tấn, tương đương 2,33%.

Việt Nam không còn nhiều cà phê vụ 2025-2026

Tuần qua, giá cà phê biến động mạnh với các phiên tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, thị trường trong nước thận trọng hơn khi chốt tuần giảm, trong khi giá Robusta trên sàn London vẫn nhích lên so với tuần trước.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 5-2026 đạt 66.600 tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 291,2 triệu USD, giảm gần 32%, chủ yếu do giá xuất khẩu giảm. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 4.372 USD/tấn.

Thông thường, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam giảm dần từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm do nguồn cung cuối vụ không còn dồi dào như giai đoạn đầu niên vụ.



