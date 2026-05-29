Giá cà phê hôm nay, 29-5: Bật tăng trên cả 2 sàn

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 29-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng mạnh từ 2,28% đến 2,45%; giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) cũng tăng 1,63% - 1,87%.

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 82 USD/tấn, lên 3.554 USD; trong khi giá Arabica tăng khoảng 100 USD, lên 6.050 USD/tấn.

Với diễn biến tích cực từ thị trường thế giới, giá cà phê trong nước hôm nay được kỳ vọng sẽ tăng mạnh so với mức 87.700 đồng/kg hôm qua.

Thị trường cà phê diễn biến khó lường

Giá cà phê trên các sàn đồng loạt đi lên trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, trong khi lượng tồn kho đạt chuẩn trên các sàn tiếp tục sụt giảm.

Nhiều nhà đầu tư trước đó đẩy mạnh bán ra để chờ mức giá thấp hơn, khiến nguồn cung cà phê ngắn hạn có thời điểm bị xáo trộn, tạo nên tình trạng thiếu – thừa cục bộ.

Điều này khiến thị trường cà phê xuất hiện những nhịp tăng giảm mạnh và khó dự đoán.



