Giá cà phê hôm nay 28-5: Arabica giảm mạnh, Colombia trúng mùa

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 28-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 0,97% đến 1,34%; giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) cũng giảm từ 1,51% đến 1,6%.

Cụ ther, ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 47 USD/tấn, còn 3.472 USD/tấn; giá Arabica giảm 90 USD/tấn, còn 5.950 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến quay đầu giảm sau khi chạm mốc 88.500 đồng/kg vào ngày hôm qua.

Nguồn cung cà phê dự báo dồi dào cuối năm nay

Giá cà phê giảm sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê của Colombia trong niên vụ 2026-2027 sẽ đạt 13,4 triệu bao loại 60 kg, tương đương khoảng 804.000 tấn, tăng 7,2% so với niên vụ trước.

Sản lượng tăng chủ yếu nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi sau vụ mất mùa năm trước.

Colombia hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ ba thế giới, sau Brazil và Việt Nam.