Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 4-10: Bùng nổ cuối tuần

Tin, ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay tăng mạnh phiên cuối tuần, giúp người trồng phấn chấn khi bước vào vụ thu hoạch

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 4-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng 176 – 205 USD/tấn, tương đương 1,45%- 4,74%; giá Arabica trên sàn New York - Mỹ tăng 3,1% - 3,41%. 

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 11-2025 tăng 205 USD/tấn, lên 4.527 USD; giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 280 USD, lên 8.610 USD/tấn.

Như vậy, sau một tuần, đặc biệt là 3 phiên biến động mạnh cuối tuần, giá cà phê Robusta tăng 326 USD/tấn, tương đương gần 7,8%; giá Arabica tăng 258 USD/tấn, tương đương 3,1%.

Giá cà phê hôm nay 4-10: Bùng nổ cuối tuần - Ảnh 1.

Diễn biến giá cà phê trên sàn London - Anh tuần qua, kỳ hạn giao tháng 11-2025

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo sẽ tăng trở lại từ mốc 115.400 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch; kỳ vọng ít nhất đạt 118.500 đồng/kg như giá quy đổi.

Giá cà phê hôm nay 4-10: Bùng nổ cuối tuần - Ảnh 2.

Cà phê rang đậm - "gu" của số đông người tiêu dùng Việt Nam

Tuy nhiên, nhiều nhà vườn chưa vui trọn vẹn vì giá cà phê trong nước gần đây tăng ít hơn khi giá sàn tăng nhưng lại giảm mạnh hơn khi giá sàn giảm. 

Có lẽ do áp lực mùa vụ khiến đại lý không dám ôm hàng, sợ khi thu hoạch rộ thì giá cà phê khó giữ mức cao.

Giá cà phê hôm nay 4-10: Bùng nổ cuối tuần - Ảnh 3.


giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê Arabica giá cà phê mới nhất
