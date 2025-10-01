Giá cà phê hôm nay 1-10: Quay đầu tăng, khép lại vụ cà phê cũ như mơ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 1-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 12-17 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 60-90 USD/tấn.

Vào vụ, giá cà phê vẫn tăng nhẹ

Trong đó, giá Robusta giao tháng 11-2025 ở mức 4.200 USD/tấn, tăng 14 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 ở mức 8.260 USD/tấn, 60 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, giá Robusta giao tháng 11-2025 đang ở mức 110.000 đồng/kg trong khi giá cà phê trong nước chiều qua 115.900 đồng/kg.

Dự kiến, giá cà phê hôm nay có thể tăng nhẹ trở lại, khiến giá cà phê trong nước cao hơn thế giới hơn 6.000 đồng/kg.

Niên vụ cà phê 2024-2025 chính thức kết thúc với nhiều kỷ lục.

Thu hoạch cà phê chín ở Đắk Lắk

Những con số như mơ của ngành cà phê

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cà phê trong tháng 9-2025 ước đạt 84.000 tấn, giá trị 477 triệu USD, đây là tháng cuối cùng của niên vụ cà phê trước.

Tính chung cả niên vụ 2024-2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 8,437 tỉ USD; vượt xa kỷ lục 5,43 tỉ USD của niên vụ trước khoảng 3 tỉ USD. Về sản lượng, niên vụ này xuất khẩu được 1,518 triệu tấn, cao hơn niên vụ trước 58.000 tấn.

Giá cà phê niên vụ qua cao kỷ lục là nguyên nhân chính giúp xuất khẩu cà phê đạt được những con số trong mơ. Trong tháng 2-2025, giá cà phê Robusta kỳ hạn trên sàn London đã vượt ngưỡng 5.800 USD/tấn.

Kết quả thống kê trong 8 tháng đầu năm 2025, giá xuất khẩu Robusta là 5.170 USD/tấn; giá Arabica đạt 6.633 USD/tấn.

Chỉ vài năm trước, xuất khẩu cà phê chỉ loay hoay quanh con số 3 tỉ USD/năm cho thấy ngành cà phê đã vươn lên thần kỳ khi diện tích cà phê có xu hướng thu hẹp.



