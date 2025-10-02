HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 2-10: Tăng vọt khó tin

Tin: Ngọc Ánh, ảnh: TUẨN DŨNG

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bật tăng dữ dội khi Việt Nam đang phải hứng chịu ảnh hưởng do mưa bão; Nhật Bản rót 75 triệu USD hỗ trợ nông hộ cà phê nhỏ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 2-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 189-203 USD/tấn, tương đương 4,6 - 4,83%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 2,41- 2,93%. 

Robusta tăng 5.300 đồng/kg chỉ sau 1 đêm

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 11-2025 ở mức 4.403 USD/tấn, tăng 203 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 ở mức 8.460 USD/tấn, 200 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay dự kiến sẽ tăng mạnh từ mốc 115.900 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch khi quy đổi theo tỉ giá, giá trên sàn đã tăng 5.300 đồng/kg.

Giá cà phê phiên này tăng mạnh có thể do ảnh hưởng bởi thông tin thiên tai đang diễn ra tại Việt Nam - nơi xuất khẩu cà phê Robusta số 1 thế giới và đang thời điểm bước vào thu hoạch.

Điều này gây nhiều lo ngại về việc ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch của cà phê Việt Nam.

Hiện tại, giá Robusta chỉ bằng khoảng một nửa giá Arabica nên dù tăng giá thì vẫn rẻ bởi niên vụ trước, giá Robusta có lúc đã vượt cả Arabica.

Giá cà phê hôm nay 2 - 10 tăng mạnh do ảnh hưởng thời tiết và hỗ trợ từ Nhật Bản - Ảnh 2.

Việt Nam bước vào vụ thu hoạch cà phê nhưng gặp thời tiết bất lợi - Ảnh: TUẤN DŨNG

75 triệu USD rót vào ngành cà phê

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết vừa ký kết với ECOM (tập đoàn kinh doanh nông sản toàn cầu) hỗ trợ nông hộ nhỏ trồng cà phê và chuỗi cung ứng cà phê bền vững thông qua khoản vay 75 triệu USD.

Cụ thể, khoản vay sẽ sẽ hỗ trợ việc thu mua cà phê ổn định từ hơn 60.000 nông hộ tại Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Papua New Guinea.

Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ các dịch vụ tư vấn như: chứng nhận cà phê, thí điểm các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, và hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho nữ nông dân. 

Các dịch vụ này góp phần tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng giới trong chuỗi giá trị cà phê khu vực.

"Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới nhưng việc nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện thu nhập cho người nông dân vẫn là thách thức đối với ngành nông nghiệp Việt Nam" – JICA nhận xét.

Giá cà phê hôm nay 2 - 10 tăng mạnh do ảnh hưởng thời tiết và hỗ trợ từ Nhật Bản - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 30-9: Giảm nhẹ, mùa thu hoạch bắt đầu

Giá cà phê hôm nay 30-9: Giảm nhẹ, mùa thu hoạch bắt đầu

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm, các vườn cà phê ở Tây Nguyên đang tất bật chuẩn bị cho vụ thu hoạch sau 1 năm đầu tư không nhỏ

Giá cà phê hôm nay 29-9: Tuần mới giá đi về đâu?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay sẽ diễn biến như thế nào khi tuần này, Việt Nam chính thức bước vào niên vụ 2025-2026

Giá cà phê hôm nay 28-9: Biến động dữ dội, kiểm soát thế nào?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay cuối tuần đã tăng hơn 4.000 đồng/kg so với tuần trước, tạo niềm vui cho nông dân trước vụ thu hoạch

giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất JICA hỗ trợ nông hộ cà phê nhỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo