Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 4-11: Tăng vọt

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng mạnh với cả Robusta và Arabica trong bối cảnh Việt Nam đang hứng chịu nhiều đợt bão lũ - gây lo ngại về nguồn cung

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 4-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 3,2% - 3,41%. Giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng tăng 3,68% - 3,89%. 

Robusta sắp lên 4.700 USD/tấn

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 1-2026, giá Robusta tăng 153 USD/tấn, lên 4.693 USD; tháng 12-2025, giá Arabica tăng 370 USD, lên 8.970 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, giá Robusta tham chiếu ở mức 122.400 đồng/kg. 

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước được kỳ vọng tăng trở lại từ mức bình quân 116.800 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê cao nhất vẫn ở khu vực Đắk Lắk, từ 117.000 – 118.000 đồng/kg; khu vực Lâm Đồng thấp nhất với115.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 4 - 11 tăng vọt tạo lo ngại về nguồn cung - Ảnh 2.

Giá cà phê tăng mạnh đầu tuần

Cà phê tăng giá vì bão lũ

Theo chuyên gia thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình, giá cà phê tăng bởi bão lũ diễn ra dồn dập tại Việt Nam, nơi đang bước vào cao điểm thu hoạch. gây lo ngại về nguồn cung cho thị trường thế giới.

Vừa qua, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) dự báo sản lượng cà phê vụ 2025-2026 tăng khoảng 10% so với vụ trước, ở mức 1,87 triệu tấn. 

Tuy nhiên, dự báo này loại trừ khả năng mưa bão vào tháng 11 và tháng 12 sẽ ảnh hưởng lớn đến thu hoạch. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của yếu tố thời tiết đối với ngành cà phê.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin trong tháng 10, xuất khẩu cà phê của nước ta ước đạt 71,9 ngàn tấn với giá trị đạt 403,5 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 10 tháng từ đầu năm 2025 đạt 1,3 triệu tấn và 7,41 tỷ USD - tăng 13,5% về khối lượng và tăng 61,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê hôm nay 4 - 11 tăng vọt tạo lo ngại về nguồn cung - Ảnh 3.


