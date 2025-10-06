Hôm nay, 6-10, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam) với khởi điểm Robusta giao tháng 11-2025 là 4.527 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 là 8.610 USD/tấn.

Hồi hộp xem giá cà phê

Chủ các vườn cà phê đang rất quan tâm giá cà phê bởi sắp có hàng vụ mới và giá cả là yếu tố chính quyết định kết quả đầu tư, chăm sóc sau 1 năm.

Giá cà phê nội địa tạm thời ở mức 116.900 đồng/kg, tăng 1,21% so với tuần trước cũng là tín hiệu tích cực khi Việt Nam đã chính thức bước vào niên vụ 2025-2026.

Diện tích cà phê của Việt Nam hiện khoảng 764.400 ha, tăng 16.600 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có khoảng hơn 600.000 ha đang cho thu hoạch, tập trung ở các tỉnh Tây Nguyên. Niên vụ qua, riêng cà phê đã thu về hơn 8 tỉ USD giá trị xuất khẩu.

Việt Nam đang vào mùa thu hoạch cà phê

Chuyên gia nói gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia Nguyễn Quang Bình chỉ ra 3 yếu tố tích cực và 2 yếu tố tiêu cực ảnh hưởng lên giá cà phê vụ này.

Về tích cực, thứ nhất, điều rõ ràng là Mỹ đã và sẽ tiếp tục hạ lãi suất giúp cho giá vốn rẻ hơn, kích thích nhà đầu tư đổ tiền vào sàn cà phê.

Thứ hai, thuế đối ứng của Mỹ sẽ chưa tháo gỡ sớm nên sẽ gây đứt gãy chuỗi cung ứng làm giá tăng.

Thứ ba, tồn kho khả dụng ở các thị trường tiêu dùng ở châu Âu, Nhật Bản và Mỹ giảm so với trước đại dịch COVID-19 là yếu tố giữ giá cà phê.

Về yếu tố tiêu cực lên giá, đa số các dự báo đều cho thấy cà phê của Việt Nam và Brazil sẽ được mùa – xét theo cung cầu thông thường.

Tiếp theo là thuế đối ứng Mỹ làm ứ đọng hàng hóa, nếu giá trên sàn bị giảm mạnh có nguy cơ nhà vườn bán tháo.

Về đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) khả năng cao sẽ tiếp tục bị trì hoãn, nên trước mắt chưa ảnh hưởng đến giá cà phê.



