HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 6-10: Tuần mới có tăng?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay liệu có tiếp tục đà tăng sau phiên bùng nổ cuối tuần và Robusta đã tăng đến 7,8% so với tuần trước

Hôm nay, 6-10, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam) với khởi điểm Robusta giao tháng 11-2025 là 4.527 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 là 8.610 USD/tấn. 

Hồi hộp xem giá cà phê

TIN LIÊN QUAN

Chủ các vườn cà phê đang rất quan tâm giá cà phê bởi sắp có hàng vụ mới và giá cả là yếu tố chính quyết định kết quả đầu tư, chăm sóc sau 1 năm. 

Giá cà phê nội địa tạm thời ở mức 116.900 đồng/kg, tăng 1,21% so với tuần trước cũng là tín hiệu tích cực khi Việt Nam đã chính thức bước vào niên vụ 2025-2026.

Diện tích cà phê của Việt Nam hiện khoảng 764.400 ha, tăng 16.600 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có khoảng hơn 600.000 ha đang cho thu hoạch, tập trung ở các tỉnh Tây Nguyên. Niên vụ qua, riêng cà phê đã thu về hơn 8 tỉ USD giá trị xuất khẩu.

Giá cà phê hôm nay 6 - 10: Tăng hay giảm Trong tuần mới? - Ảnh 2.

Việt Nam đang vào mùa thu hoạch cà phê

Chuyên gia nói gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia Nguyễn Quang Bình chỉ ra 3 yếu tố tích cực và 2 yếu tố tiêu cực ảnh hưởng lên giá cà phê vụ này.

Về tích cực, thứ nhất, điều rõ ràng là Mỹ đã và sẽ tiếp tục hạ lãi suất giúp cho giá vốn rẻ hơn, kích thích nhà đầu tư đổ tiền vào sàn cà phê. 

Thứ hai, thuế đối ứng của Mỹ sẽ chưa tháo gỡ sớm nên sẽ gây đứt gãy chuỗi cung ứng làm giá tăng. 

Thứ ba, tồn kho khả dụng ở các thị trường tiêu dùng ở châu Âu, Nhật Bản và Mỹ giảm so với trước đại dịch COVID-19 là yếu tố giữ giá cà phê.

Về yếu tố tiêu cực lên giá, đa số các dự báo đều cho thấy cà phê của Việt Nam và Brazil sẽ được mùa – xét theo cung cầu thông thường. 

Tiếp theo là thuế đối ứng Mỹ làm ứ đọng hàng hóa, nếu giá trên sàn bị giảm mạnh có nguy cơ nhà vườn bán tháo.

Về đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) khả năng cao sẽ tiếp tục bị trì hoãn, nên trước mắt chưa ảnh hưởng đến giá cà phê.

Giá cà phê hôm nay 6 - 10: Tăng hay giảm Trong tuần mới? - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 5-10: Trong nước đang rẻ, Trung Quốc thích nhập cà phê thô

Giá cà phê hôm nay 5-10: Trong nước đang rẻ, Trung Quốc thích nhập cà phê thô

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước đang thấp hơn giá thế giới khi nguồn cung sắp dồi dào bởi bước vào thu hoạch

Giá cà phê hôm nay 3-10: Giảm, bức tranh thu hoạch Robusta toàn cầu ra sao?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm lại trên sàn kỳ hạn trong khi giá trong nước khá dè dặt trước vụ thu hoạch

Giá cà phê hôm nay 4-10: Bùng nổ cuối tuần

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay tăng mạnh phiên cuối tuần, giúp người trồng phấn chấn khi bước vào vụ thu hoạch

Nguyễn Quang Bình giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo