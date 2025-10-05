Giá cà phê hôm nay 5-10: Trong nước đang rẻ, Trung Quốc thích nhập cà phê thô

Hôm nay, 5-10, giá cà phê trong nước xoay quanh mức 116.900 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg so với phiên hôm trước.

Robusta trên sàn tăng 7,8%, trong nước tăng 1,2%

So với tuần trước, giá cà phê hôm nay tăng 1.400 đồng/kg, tương đương 1,2% trong khi cùng thời gian, giá Robusta trên sàn London đã tăng 326 USD/tấn, lên 4.527, tương đương gần 7,8%.

Quy đổi theo tỉ giá, giá Robusta trên sàn ở kì hạn giao tháng 11-2025 là 118.500 đồng/kg, cao hơn giá trong nước 1.600 đồng/kg.

Tuần qua, giá cà phê trong nước chỉ tăng 1,2%

Giá cà phê thế giới đã tăng 7,8% tuần qua

Điều này cho thấy bên mua đang có sự trì hoãn và dự báo giá cà phê sắp tới sẽ hạ vì bước vào vụ thu hoạch.

Thông thường, những hộ nông dân quy mô nhỏ (chiếm tỉ lệ chính) sẽ phải bán từ 30-50% sản lượng cà phê vừa thu hoạch để trang trải chi phí đầu tư.

Những nông trại có quy mô lớn mới có thể trữ cà phê qua Tết, thời điểm giá cà phê tăng cao do Việt Nam "một mình một chợ" cung cấp cà phê ra thế giới.

Nút thắt ở thị trường Trung Quốc

Ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết chuyến xúc tiến thương mại cà phê tại Trung Quốc vừa qua rất thành công khi các gian hàng cà phê của Việt Nam luôn đông khách.

Việt Nam đang bước vào niên vụ mới

Đặc biệt, cà phê đặc sản Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn. Các doanh nghiệp tham gia chuyến đi cũng ký được nhiều hợp đồng với nhà nhập khẩu Trung Quốc.

"Trung Quốc là thị trường mới nổi của ngành cà phê, dư địa còn rất lớn và Việt Nam rất thuận lợi khi ở vị trí gần, hưởng lợi từ chính sách nhập khẩu thông thoáng ở biên giới" – ông Minh nhận xét.

Tuy nhiên, ông Minh cũng chỉ ra nút thắt là khách hàng Trung Quốc thích mua cà phê thô (nguyên liệu) để chế biến và phân phối hơn là nhập khẩu cà phê thành phẩm (rang xay hoặc hòa tan) của Việt Nam, trong khi doanh nghiệp Việt Nam mong muốn điều ngược lại.

"Thực ra không chỉ Trung Quốc mà các thị trường truyền thống là châu Âu, Mỹ cũng thích nhập nguyên liệu bởi nhà nhập khẩu có lợi hơn. Chúng ta phải từng bước thuyết phục khách hàng, nâng cao giá trị cho cà phê Việt" – ông Minh nói.



