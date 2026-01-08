Giá cà phê hôm nay 8-1: Robusta giảm, Việt Nam bùng nổ xuất khẩu

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 8-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 1,64% - 2,05%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng nhẹ dưới 1%.

Cụ thể, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta giảm 82 USD/tấn, còn 3.939 USD/tấn; giá Arabica tăng 40 USD/tấn, lên 8.280 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm từ mốc bình quân 99.100 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê Robusta giảm sau khi Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) công bố số liệu xuất khẩu chính thức cả năm 2025 với mức kỷ lục. Việt Nam là cường quốc của Robusta; sản lượng Arabica của Việt Nam có tăng nhưng không đáng kể giữa bối cảnh Arabica toàn cầu mất mùa.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu năm 2025 đạt bình quân 5.115 USD/tấn

Trong tháng 12-2025, Việt Nam xuất khẩu được gần 183.000 tấn cà phê, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung cả năm 2025, Việt Nam xuất khẩu được 1,59 triệu tấn cà phê, tăng 18,3% so với năm 2024 và đạt giá trị kỷ lục 9 tỉ USD.

Trong đó, riêng xuất khẩu Robusta 1,3 triệu tấn, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2024 với đơn giá xuất khẩu bình quân 5.115 USD/tấn.

Như vậy, năm qua Việt Nam đã trúng mùa, trúng giá với mặt hàng cà phê cao giữa bối cảnh sản lượng cà phê Brazil, Colombia sụt giảm.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA, cho rằng các yếu tố khiến giá cà phê ở mức cao vẫn tồn tại bao gồm: biến đổi khí hậu và dự báo biến đổi khí hậu; nhu cầu tăng, tồn kho toàn cầu thấp,… nên dự kiến năm nay giá cà phê vẫn có lợi cho người nông dân.



