Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay (8-8, giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng từ 0,71%-1,56%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 1,5-1,81%.

Giá cà phê quay đầu tăng

Cùng kỳ hạn giao tháng 9-2025, giá Robusta ở mức 3.418 USD/tấn, tăng 24 USD/tấn; giá Arabaca 6.570 USD/tấn, tăng 100 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước theo đà sẽ tiếp tục tăng từ mức 100.500 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê đã đồng loạt tăng trong ngày Mỹ chính thức áp thuế đối ứng lên cà phê với các mức đã công bố như: Brazil 50%, Việt Nam 20%, Indonesia 19%,…

Những tác động của loại thuế mới này cần phải tiếp tục theo dõi để có cách ứng phó phù hợp.

Về trực tiếp, Việt Nam không xuất khẩu nhiều cà phê qua Mỹ khi thị phần dưới 6%. Tuy nhiên, thuế đối ứng sẽ khiến các nhà mua hàng Mỹ, từ việc quen mua cà phê của Brazil, có thể phải kiếm nguồn cung khác, nổi bật là Việt Nam bởi giá rẻ hơn.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng

Mỹ chiếm 5,6% thị phần

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,05 triệu tấn cà phê với kim ngạch xuất khẩu hơn 6 tỉ USD.

Thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn trên châu Âu chủ lực (59%, riêng khối EU 31%); châu Á chiếm 26,6% (trong đó Nhật Bản 6,4%); châu Mỹ 6,8% (riêng Mỹ: 5,6%).

Thời gian qua, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê sang Mỹ đã đẩy mạnh giao hàng trước thời điểm thuế đối ứng có hiệu lực, giải pháp chung của nhiều bên là cùng chia nhau phần thuế để giảm áp lực lên giá bán lẻ.

Trong tháng 7, nhiều doanh nghiệp Việt bị mất thị phần vào tay ông lớn có vốn đầu tư nước ngoài, ngay cả với mảng cà phê nhân sống.

Theo đó, thị phần xuất khẩu cà phê nhân sống của khối FDI chiếm 42,7% tổng khối lượng và chiếm 46,4% tổng kim ngạch, trong khi thị phần bình quân chỉ khoảng 30%. Khối này cũng tiếp tục chiếm thị phần áp đảo về cà phê chế biến (rang xay, hòa tan, phối trộn) với tỉ lệ 86,2%.

Công ty TNHH thương mại và chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam (thường gọi LDC, công ty toàn cầu khởi nguồn từ châu Âu) xếp vị trí số 1 về xuất khẩu cà phê nhân với sản lượng 12.012 tấn.

Trong khi các doanh nghiệp thường giữ vị trí số 1 trước giờ là Intimex, Vĩnh Hiệp hay Simexco Đắk Lắk chỉ xuất khẩu được 5.400 – 9.400 tấn.