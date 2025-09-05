Giá cà phê hôm nay 5-9: Lại giảm nhưng yếu tố đẩy giá vẫn còn

Chốt phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 5-9 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 36-40 USD/tấn, tùy kỳ hạn trong khi giá Arabica tăng nhẹ 0,01%-02%.

Giá cà phê hôm nay Robusta giảm, Arabica tăng nhẹ

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 11-2025 của cà phê Robusta, giá giảm 40 USD/tấn, còn 4.414 USD; kỳ hạn giao tháng 12-2025 của Arabica, giá tăng 20 USD, lên 8.250 USD/tấn.

Quy đổi ra tiền Việt, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 ở mức 115.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở Tây Nguyên dự kiến điều chỉnh nhẹ từ mức 115.200 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Hiện tại, Việt Nam sẵn sàng cho vụ thu hoạch cà phê mới - bắt đầu từ tháng 10-2025, nên hàng vụ cũ đã cạn.

Nông dân kì vọng giá cà phê ở mức cao trước vụ thu hoạch tới

Các yếu tố đẩy giá cà phê vẫn còn

Báo cáo của Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) tháng 8-2025 cho thấy một số sự kiện trong tháng đã tạo áp lực tăng giá lên thị trường.

Trong đó, thuế đối ứng 50% của Mỹ đối với cà phê Brazil giữa bối cảnh tồn kho giảm mạnh từ niên vụ trước do giá tăng đã tác động đến thị trường. Các trang trại cà phê Brazil được cải thiện nên có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài hơn và chuẩn bị cho vụ thu hoạch tiếp theo mà không cần bán cà phê ngay lập tức.

Báo cáo về hạt cà phê có mật độ thấp hơn đã xuất hiện vào đầu tháng 8-2025. Dù kích thước sàng lớn, một số hạt cà phê Brazil có khối lượng dưới mức trung bình – tức sản lượng giảm.

Hạn chót thực hiện đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) đang đến gần. Điều này có thể thúc đẩy các nhà rang xay châu Âu tích trữ hàng tồn kho trước ngày 31-12-2025 để tránh bất kỳ lô hàng nào không tuân thủ, từ đó tạo thêm áp lực tích cực lên giá.

Các nước trồng Robusta nhiều hơn Cũng theo báo cáo nêu trên, cập nhật đến tháng 7-2025, xuất khẩu cà phê toàn cầu niên vụ 2024-2025 giảm 2,5%, xuống còn 102,25 triệu bao so với mức kỷ lục của niên vụ trước. Một thông tin đáng lưu tâm là các nước đang trồng và xuất khẩu Robusta nhiều hơn, đe dọa vị trí số 1 của Việt Nam. Niên vụ hiện tại, Robusta đóng góp khoảng 37% trong khi Arabica là 63% xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu.



