Giá cà phê hôm nay 5-9: Lại giảm nhưng yếu tố đẩy giá vẫn còn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 5-9: Lại giảm nhưng yếu tố đẩy giá vẫn còn

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay lại đà giảm nhưng không mạnh như các phiên trước, kỳ vọng vẫn neo ở mức cao

Chốt phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 5-9 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 36-40 USD/tấn, tùy kỳ hạn trong khi giá Arabica tăng nhẹ 0,01%-02%. 

Giá cà phê hôm nay Robusta giảm, Arabica tăng nhẹ

ĐỌC THÊM

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 11-2025 của cà phê Robusta, giá giảm 40 USD/tấn, còn 4.414 USD; kỳ hạn giao tháng 12-2025 của Arabica, giá tăng 20 USD, lên 8.250 USD/tấn.

Quy đổi ra tiền Việt, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 ở mức 115.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở Tây Nguyên dự kiến điều chỉnh nhẹ từ mức 115.200 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Hiện tại, Việt Nam sẵn sàng cho vụ thu hoạch cà phê mới - bắt đầu từ tháng 10-2025, nên hàng vụ cũ đã cạn.

Giá cà phê hôm nay 5-9: Lại giảm nhưng yếu tố đẩy giá vẫn còn - Ảnh 1.

Nông dân kì vọng giá cà phê ở mức cao trước vụ thu hoạch tới

Các yếu tố đẩy giá cà phê vẫn còn

Báo cáo của Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) tháng 8-2025 cho thấy một số sự kiện trong tháng đã tạo áp lực tăng giá lên thị trường.

Trong đó, thuế đối ứng 50% của Mỹ đối với cà phê Brazil giữa bối cảnh tồn kho giảm mạnh từ niên vụ trước do giá tăng đã tác động đến thị trường. Các trang trại cà phê Brazil được cải thiện nên có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài hơn và chuẩn bị cho vụ thu hoạch tiếp theo mà không cần bán cà phê ngay lập tức.

Báo cáo về hạt cà phê có mật độ thấp hơn đã xuất hiện vào đầu tháng 8-2025. Dù kích thước sàng lớn, một số hạt cà phê Brazil có khối lượng dưới mức trung bình – tức sản lượng giảm.

Hạn chót thực hiện đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) đang đến gần. Điều này có thể thúc đẩy các nhà rang xay châu Âu tích trữ hàng tồn kho trước ngày 31-12-2025 để tránh bất kỳ lô hàng nào không tuân thủ, từ đó tạo thêm áp lực tích cực lên giá.

Các nước trồng Robusta nhiều hơn

Cũng theo báo cáo nêu trên, cập nhật đến tháng 7-2025, xuất khẩu cà phê toàn cầu niên vụ 2024-2025 giảm 2,5%, xuống còn 102,25 triệu bao so với mức kỷ lục của niên vụ trước.

Một thông tin đáng lưu tâm là các nước đang trồng và xuất khẩu Robusta nhiều hơn, đe dọa vị trí số 1 của Việt Nam. Niên vụ hiện tại, Robusta đóng góp khoảng 37% trong khi Arabica là 63% xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 3-9: Giảm khủng khiếp

Giá cà phê hôm nay 3-9: Giảm khủng khiếp

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm rất sâu với mức giảm của Robusta là 5% sau khi đã giảm mạnh hôm qua, còn Arabica giảm 4% ngày mở cửa trở lại

Giá cà phê hôm nay 2-9: Robusta bị bán tháo

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm sâu 3 con số với Robusta trong khi Arabica tạm đứng yên do sàn New York – Mỹ nghỉ lễ

Giá cà phê, hồ tiêu tăng mạnh

Nguyên nhân chính là do nguồn hàng cuối vụ khan hiếm nên giá được đẩy lên cao

giá cà phê hôm nay giá cà phê Arabica giá cà phê Robusta
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo