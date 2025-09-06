Giá cà phê hôm nay 6-9: Giảm 3 con số, tương lai thế nào?

Chốt phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 6-9 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 2,08 – 2,38%, tùy kỳ hạn; trong khi giá cà phê Arabica giảm nhẹ dưới 0,35%.

Tuần qua, giá Robusta giảm hơn 500 USD/tấn

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 11-2025, giá Robusta giảm 105 USD/tấn, còn 4.309 USD/tấn; giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 giảm 20 USD/tấn, còn 8.240 USD/tấn.

Như vậy, so với tuần trước, giá Robusta đã giảm tổng cộng đến 506 USD/tấn, nhiều người ví các phiên giảm với tốc độ "thang máy" còn tăng với tốc độ "thang bộ".

Diễn biến giá cà phê Robusta tuần qua

Trong khi đó, tính chung cả tuần, giá Arabica giảm nhẹ hơn, chỉ mất 274 USD/tấn sau một tuần nhiều biến động.

Quy đổi ra tiền Việt, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 hiện chỉ còn khoảng 112.700 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay ở Tây Nguyên dự kiến giảm tiếp từ mức bình quân 114.900 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Diễn biến giá Arabica tuần qua trên sàn New York, kỳ hạn giao tháng 12-2025

Như vậy, sau khi sốt giá vào tháng 8-2025, giá cà phê đã đổi hướng đi xuống từ tháng 9-2025.

Đây là điều không mong muốn của người trồng cà phê khi chỉ một tháng nữa bước vào thu hoạch và khoảng tháng 11-2025 sẽ có hàng đưa ra thị trường.

Dự báo vẫn khả quan, nhưng...

Dù vậy, theo các chuyên gia, 2 vụ cà phê vừa qua, giá cà phê tăng nóng nên phần lớn nông dân có tài chính dồi dào, không chỉ ở Việt Nam mà cả Brazil, điều này giúp điều tiết thị trường cà phê theo hướng có lợi cho người bán.

Việt Nam đang chuẩn bị bước vào niên vụ cà phê 2025-2026

Nhận định về các tháng cuối năm 2025, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu phục hồi mạnh ở các thị trường châu Âu, Mỹ và châu Á, trong khi giá cà phê thế giới vẫn giữ ở mức cao.

Tuy nhiên, ngành cà phê cũng sẽ đối diện thách thức từ biến động thời tiết, chi phí logistics và yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Việc duy trì ổn định nguồn cung, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm được xem là chìa khóa để bảo đảm đà tăng trưởng bền vững trong cả năm 2025.

Ngành cà phê đã thu về 6,42 tỉ USD từ xuất khẩu Tính đến 8 tháng của năm 2025, ngành cà phê đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn thu về 6,42 tỉ USD. Con số này tăng 8,7% về lượng và tới 59% về giá trị so với cùng kỳ 2024 – tiếp tục lập kỷ lục mới cho ngành cà phê.



