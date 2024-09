Giá cà phê Robusta lại lập kỷ lục

Phiên giao dịch cà phê Robusta trên sàn London (Anh) ngày 12-9 (giờ địa phương), giá cà phê Robusta giao tháng 11 lên mức bình quân 5.077 USD/tấn, tăng 69 USD/tấn so với ngày hôm trước; giá cao nhất được ghi nhận là 5.115 USD/tấn, tăng 107 USD/tấn.

Ở kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025, giá cà phê Robusta cũng lên mức khá cao, 4.816 USD/tấn.

Đại diện một HTX trồng cà phê ở Gia Lai cho hay lý do cà phê sắp vào vụ thu hoạch, nguồn cung tăng nhưng giá lại tăng do nhà mua nhìn thấy rõ một vụ mùa thất thu do ảnh hưởng thời tiết khô hạn từ đầu mùa. Không chỉ Việt Nam mà Brazil cũng trong tình trạng tương tự nên xu hướng giá cà phê tăng vẫn tiếp diễn.

Hiện giá cà phê xô tại địa phương ở mức 125.000 – 130.000 đồng/kg, tương đối ổn định thời gian qua. So với giá "đỉnh" hồi cuối tháng 4 thì giá cà phê nội địa vẫn còn thấp hơn 5.000 – 10.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta vượt mốc 5.000 USD/tấn

Giá cà phê nguyên liệu tăng khiến các quán cà phê chật vật vì phải giữ giá bán hoặc chỉ tăng giá nhẹ để giữ khách. Các chuyên gia ngành kinh doanh dịch vụ ẩm thực (F&B) cho hay chi phí nguyên liệu của ly cà phê trước đây dưới 20% nhưng nay đã tăng lên 25-30%, thậm chí là 50% với các mô hình bình dân.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), xuất khẩu cà phê trong tháng 8 tiếp tục sụt giảm do cạn kiệt nguồn cung với sản lượng 73.223 tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 399,72 triệu USD; giảm khoảng 13,4% về khối lượng nhưng kim ngạch tăng khoảng 54,8% so với cùng kỳ năm ngoái do giá cà phê tăng. Giá cà phê Robusta xuất khẩu trong tháng 8 bình quân 4.865 USD/tấn.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng trên 1,05 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu gần 4,04 tỉ USD, giảm 12,5% về khối lượng nhưng kim ngạch tăng 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái.