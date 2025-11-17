HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Giả chết 4 năm vì COVID-19, trùm ma túy Ecuador vẫn nhận cái kết đắng

Anh Thư

(NLĐO) - Một trong những ma túy bị truy nã gắt gao nhất của Ecuador đã sa lưới ở Tây Ban Nha hôm 16-11.

Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết trùm ma túy Wilmer Chavarria, còn được gọi là "Pipo", đã bị bắt tại TP Malaga của Tây Ban Nha hôm 16-11 trong một chiến dịch phối hợp với cảnh sát Tây Ban Nha.

Cùng ngày, Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha cũng đăng trên mạng xã hội X một bức ảnh Chavarria bị áp giải về phía xe tuần tra.

Trùm ma túy bị bắt sau 4 năm giả chết vì COVID-19 - Ảnh 1.

Trùm ma túy Wilmer Chavarria (giữa) bị cảnh sát áp giải - Ảnh: YONHAP

Trùm ma túy Chavarria được cho là thủ lĩnh của Los Lobos, một mạng lưới buôn ma túy với khoảng 8.000 thành viên, gần đây đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Los Lobos có liên quan đến các vụ ám sát chính trị ở Ecuador và cũng bị cáo buộc cấu kết chặt chẽ với băng đảng Jalisco New Generation của Mexico.

Ông Noboa cho biết Chavarria đã giả chết vào năm 2021 trong đại dịch COVID-19, lấy danh tính mới và chuyển đến Tây Ban Nha. Tại nước này, hắn tiếp tục điều phối các chuyến hàng ma túy, ra lệnh ám sát và điều hành các đường dây tống tiền nhắm vào các mỏ vàng ở Ecuador.

Vụ bắt giữ trùm ma túy Chavarria diễn ra trong bối cảnh người dân Ecuador đang bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý gồm 4 phần, bao gồm nội dung có nên sửa đổi hiến pháp để cho phép nước ngoài điều hành các căn cứ quân sự ở Ecuador hay không.

Tổng thống Noboa lập luận rằng cải cách này là cần thiết để tăng cường hợp tác chống ma túy với các quốc gia như Mỹ và tăng cường áp lực lên những kẻ buôn bán ma túy.

Ông trùm ma túy Đông Nam Á bị bắt tại TP Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Ông trùm ma túy người Hàn Quốc, chỉ được xác định là họ Kim, 47 tuổi, bị sa lưới tại TP Hồ Chí Minh - Việt Nam và đang được dẫn độ về nước.

Trùm ma túy khét tiếng thế giới phản ứng bất ngờ khi bị bắt

(NLĐO) - Dairo Antonio Usuga, một trong những trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới, đã bị lực lượng vũ trang Colombia bắt giữ vào cuối tuần trước.

Trùm ma túy được mệnh danh "El Chapo" của châu Á sa lưới

(NLĐO) - Một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất, kẻ được mệnh danh là El Chapo của châu Á, cuối cùng cũng phải đối mặt với công lý tại Úc sau khi rơi vào bẫy của cảnh sát liên bang.

