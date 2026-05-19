Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng (SN 1992; ngụ phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Mai Văn Hoàng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân tại huyện Ea Súp (cũ), Mai Văn Hoàng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hoàng tự xưng là cán bộ đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, có khả năng xử lý nhanh các thủ tục về đất đai để tạo niềm tin với người dân.

Để tăng độ tin cậy, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, sử dụng ứng dụng tra cứu quy hoạch đất đai để đọc thông tin các thửa đất cho người dân nghe, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chuyên nghiệp.

Khi người dân tin tưởng, đối tượng yêu cầu nộp trước một phần tiền đặt cọc, viết giấy nhận tiền và cam kết hoàn thành trong vòng 3 - 4 tháng.

Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Hoàng đã lừa nhiều hộ dân, chiếm đoạt 138 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như “hồ sơ đang xử lý”, “đang chờ ký”, “chờ nộp thuế” để kéo dài thời gian, né tránh việc hoàn trả tiền cho các bị hại.

Cơ quan công an đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc thì liên hệ với cơ quan công an để phối hợp giải quyết.