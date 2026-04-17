Thời sự

Giả danh đại tá công an đi lại suốt thời gian dài ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Phát hiện người đàn ông giả danh đại tá công an suốt thời gian dài tại Tây Ninh, cơ quan chức năng thông báo tìm bị hại liên quan vụ việc

Ngày 17-4, Công an phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) thông báo tìm người bị hại liên quan vụ một người đàn ông giả danh công an hoạt động trong thời gian dài trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Người đàn ông mặc quân phục công an, xưng lãnh đạo C02 bị phát hiện.

Trước đó, qua kiểm tra quán cà phê T.Q. tại khu phố Hiệp Định, lực lượng chức năng phát hiện ông Ngô Thành Phát (SN 1973, ngụ phường Tân Ninh) mặc quân phục công an nhân dân, đeo cấp hàm đại tá, sử dụng biển tên Ngô Thành Phát.

Đáng chú ý, người này còn tự xưng là Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02, Bộ Công an) để tạo lòng tin với người khác.

Qua xác minh, công an xác định ông Phát không phải là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.

Từ khoảng tháng 6-2023, ông này đã mua trang phục ngành, cấp hàm và biển tên để sử dụng, cho đến khi bị phát hiện vào ngày 13-4.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Công an phường Thanh Điền đề nghị cá nhân, tổ chức nào từng bị ông Ngô Thành Phát lừa đảo hoặc có liên quan, khẩn trương liên hệ cơ quan công an để trình báo.

Mọi thông tin có thể liên hệ thiếu tá Nguyễn Đức Tiệp, cán bộ Công an phường Thanh Điền qua số điện thoại 0332.475.48 để phối hợp giải quyết.

tỉnh Tây Ninh cơ quan chức năng Bộ Công an điều tra tội phạm cơ quan công an Cục cảnh sát giả danh công an
