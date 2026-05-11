Giả danh công ty đưa người lao động sang Hàn Quốc, người đàn ông lừa hàng trăm bị hại

Ngày 11-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án Đỗ Hoàng Linh (SN 1985, quê Vĩnh Long) 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo cáo trạng, Công ty TNHH Ngoại ngữ dịch vụ dịch thuật Quốc tế Nam Hàn (Công ty Nam Hàn) có trụ sở trên đường 57, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (cũ), TPHCM do bị cáo Đỗ Hoàng Linh làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Từ tháng 9-2017, dù công ty không có chức năng đưa người đi lao động tại nước ngoài, Linh đã tự quảng cáo trên mạng, trực tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân để lo thủ tục đi lao động tại Hàn Quốc theo diện Visa E7, với nội dung Công ty Nam Hàn liên kết với các công ty bên Hàn Quốc để lo thủ tục.

Bị cáo tại toà

Người lao động sau khi liên lạc sẽ được yêu cầu nộp hồ sơ và ký tiếp hợp đồng tư vấn việc làm. Trong đó, người lao động phải đóng phí "trọn gói" cho công ty với số tiền 220 triệu đồng được chia làm 3 đợt.

Khi đã đóng đủ số tiền, Linh thông báo ngày xuất cảnh cho người lao động, khi đến sân bay sẽ có nhân viên của công ty đưa vé máy bay và hồ sơ cho, sau khi qua Hàn Quốc sẽ có nhân viên của công ty bên Hàn Quốc đón.

Cho đến khi người lao động đến sân bay như thông báo thì không có nhân viên nào của Công ty Nam Hàn, người lao động cũng không liên lạc được với Linh hoặc nhân viên nào của công ty và công ty đã đóng cửa, không còn hoạt động.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được Linh chiếm đoạt gần 24 tỉ đồng của 130 bị hại. Các trường hợp bị hại còn lại qua xác minh hiện đã đi xuất cảnh lao động tại nhiều nước trên thế giới và một số không rõ hiện đang ở đâu. Cơ quan điều tra đã tiến hành đăng báo tìm bị hại theo quy định.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định ngoài phải chấp hành hình phạt tù, bị cáo Đỗ Hoàng Linh còn có nghĩa vụ phải bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.