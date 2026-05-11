Giả danh công ty đưa người lao động sang Hàn Quốc, người đàn ông lừa hàng trăm bị hại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Giả danh công ty đưa người lao động sang Hàn Quốc, người đàn ông lừa hàng trăm bị hại

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận 209 đơn tố giác của các cá nhân tố cáo công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án Đỗ Hoàng Linh (SN 1985, quê Vĩnh Long) 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Ngoại ngữ dịch vụ dịch thuật Quốc tế Nam Hàn (Công ty Nam Hàn) có trụ sở trên đường 57, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (cũ), TPHCM do bị cáo Đỗ Hoàng Linh làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Từ tháng 9-2017, dù công ty không có chức năng đưa người đi lao động tại nước ngoài, Linh đã tự quảng cáo trên mạng, trực tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân để lo thủ tục đi lao động tại Hàn Quốc theo diện Visa E7, với nội dung Công ty Nam Hàn liên kết với các công ty bên Hàn Quốc để lo thủ tục.

Giả danh công ty đưa người lao động sang Hàn Quốc, người đàn ông lừa hàng trăm bị hại - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Người lao động sau khi liên lạc sẽ được yêu cầu nộp hồ sơ và ký tiếp hợp đồng tư vấn việc làm. Trong đó, người lao động phải đóng phí "trọn gói" cho công ty với số tiền 220 triệu đồng được chia làm 3 đợt.

Khi đã đóng đủ số tiền, Linh thông báo ngày xuất cảnh cho người lao động, khi đến sân bay sẽ có nhân viên của công ty đưa vé máy bay và hồ sơ cho, sau khi qua Hàn Quốc sẽ có nhân viên của công ty bên Hàn Quốc đón.

Cho đến khi người lao động đến sân bay như thông báo thì không có nhân viên nào của Công ty Nam Hàn, người lao động cũng không liên lạc được với Linh hoặc nhân viên nào của công ty và công ty đã đóng cửa, không còn hoạt động.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được Linh chiếm đoạt gần 24 tỉ đồng của 130 bị hại. Các trường hợp bị hại còn lại qua xác minh hiện đã đi xuất cảnh lao động tại nhiều nước trên thế giới và một số không rõ hiện đang ở đâu. Cơ quan điều tra đã tiến hành đăng báo tìm bị hại theo quy định.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định ngoài phải chấp hành hình phạt tù, bị cáo Đỗ Hoàng Linh còn có nghĩa vụ phải bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

(NLĐO) - Công an Quảng Trị triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt 61 người, số tiền chiếm đoạt ước hơn 3.000 tỉ đồng/năm.

Vụ lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh: Tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người

(NLĐO) - Nhóm đối tượng lừa đảo đã tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia thu lợi bất chính khoảng 200 tỉ đồng.

Chiêu lừa trúng số độc đắc: Nhiều người sập bẫy 'nữ thầy bói' mới học hết lớp 8

Từ lời hứa hẹn “cúng là trúng số độc đắc”, “giải hạn, bán đất nhanh”, một phụ nữ ở Vĩnh Long dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, qua đó chiếm đoạt tiền, vàng.

lừa đảo người lao động xét xử lừa TAND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo