Phát hiện, xử lý hơn 5.500 đối tượng vi phạm dọc tuyến biên giới Tây Ninh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, sau khi sáp nhập lực lượng Bộ đội Biên phòng Long An và Tây Ninh, đơn vị hiện quản lý 19 xã biên giới với tổng chiều dài gần 369 km, trong đó hơn 276 km đường bộ và gần 92 km đường sông, tiếp giáp với các địa phương của Campuchia.

Xử lý hàng ngàn vụ vi phạm, thu giữ ma túy, pháo nổ trên tuyến biên giới Tây Ninh. Ảnh: MINH LUẬN



Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác lập, đấu tranh thành công 5 chuyên án với 6 đối tượng; phát hiện và xử lý 4.757 vụ với 5.544 đối tượng vi phạm pháp luật.

Trong số này, cơ quan chức năng đã khởi tố 31 vụ với 38 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 4.704 vụ với 5.483 đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 13 tỉ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 6,2 kg ma túy, 797 kg pháo nổ, 64.050 bao thuốc lá ngoại, 299 g vàng, 1,37 tỉ đồng và 80.000 USD.

Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn tiếp nhận 1.023 công dân do phía Campuchia bàn giao; đồng thời duy trì kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: MINH LUẬN

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lực lượng cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới với tổng kinh phí hàng chục tỉ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế trong giai đoạn đầu sau sáp nhập như việc cụ thể hóa một số văn bản có thời điểm còn chậm, sự phối hợp giữa các lực lượng đôi lúc chưa thật sự đồng bộ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Tây Ninh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh được yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế, tăng cường phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới.