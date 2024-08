Giá đắt cho những phút lơ là

Do chủ quan không mang bảo hộ lao động khi bốc dỡ hàng hóa khiến anh Võ Hoàng Khải (SN 2005) suýt phải trả giá bằng cả mạng sống do ngộ độc khí. Đến nay, dù đã loại trừ hết khí độc và được xuất viện sau thời gian điều trị tích cực nhưng anh vẫn phải chịu nhiều di chứng khó thở, không thể làm việc nặng…



Trả giá bằng sức khỏe

Ngày 9-8, anh Khải cùng 3 lao động khác nhận việc bốc xếp hàng hóa cho Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật T.N (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Đến chiều cùng ngày, khi 4 công nhân (CN) cùng 1 tài xế đến phụ đang thực hiện bốc dỡ hàng (là hóa chất PAC xử lý nước, nhập khẩu từ Ấn Độ) từ container vào kho chứa hàng thì cả 5 người này có biểu hiện tím tái, khó thở. Ngay lập tức, cả 5 người được đưa đến Bệnh viện huyện Bình Chánh cấp cứu.

Qua chẩn đoán ban đầu, cả 5 người đều bị suy hô hấp cấp, ngộ độc chất vô cơ (Polyaluminium chloride). Sau đó không lâu, 5 người chuyển nặng và đã được các bác sĩ đặt nội khí quản trước khi chuyển lên các bệnh viện tuyến trên. Trong 5 trường hợp có 1 người nguy kịch, 2 người phải thở máy. Điều may mắn là sau quá trình điều trị tích cực, đến nay, anh Khải cùng các đồng nghiệp đã ổn định sức khỏe, hầu hết đã xuất viện.

Tuy nhiên với họ, đây là sự cố để lại nhiều bài học đắt giá. Anh Khải cho biết khi nhận việc, các anh chỉ được biết thông tin qua loa hàng hóa bốc dỡ là hóa chất xử lý nước, không được cảnh báo về nguy cơ rủi ro gây ngộ độc hoặc mất an toàn. Do đó, khi làm việc, anh và đồng nghiệp đều không mang khẩu trang hay trang bị bảo hộ lao động dẫn đến tình trạng ngộ độc.

Điều thiệt thòi khác là nhóm của anh không phải CN ký hợp đồng lao động trực tiếp với công ty mà nhận việc thông qua một người khác (trả công theo ngày) nên khi sự cố xảy ra, công ty chỉ hỗ trợ chi trả viện phí mà không có bất kỳ chế độ hay khoản bồi thường nào khác. "Bài học mà tôi nhận được sau sự việc này là không được chủ quan mà phải luôn cẩn thận tìm hiểu kỹ thông tin hàng hóa, môi trường mình sẽ tiếp xúc khi làm việc" - anh Khải cho hay.

Lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TP HCM thăm người lao động bị ngộ độc khí tại huyện Bình Chánh

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thanh (quê Cà Mau) cũng phải trả giá vì bất cẩn. Ông Thanh làm CN xây dựng cầu đường 3 năm tại tỉnh Đồng Nai với thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng. Cuối năm 2023, trong khi sử dụng máy cắt, do một phút bất cẩn, ông Thanh bị máy cắt lìa 3 đốt ngón tay của bàn tay phải.

Sau tai nạn lao động, ông được đồng nghiệp chở vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để chữa trị. Nằm viện 1 tuần, sức khỏe ổn định, ông được xuất viện về nhà điều trị. Do hoàn cảnh đơn chiếc, ông Thanh xin về quê để điều dưỡng sức khỏe. Ít lâu sau đó, phía công ty gọi điện mời trở lại làm việc, tuy nhiên vì sức khỏe xuống dốc ông không thể tiếp tục công việc. Hiện ông xin làm bảo vệ tại một công ty gần nhà với thu nhập 3 triệu đồng/tháng.

Không chủ quan với bệnh nghề nghiệp

Không chỉ tai nạn lao động, người lao động còn phải đối diện với nhiều nguy cơ tiềm ẩn của bệnh nghề nghiệp (BNN) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay, BNN chưa được quan tâm đúng mức.

Anh Nguyễn Minh Hải, CN gò hàn tại một doanh nghiệp ở quận Bình Tân, là một ví dụ. Trong đợt dịch COVID-19, anh Hải đã 2 lần nhiễm bệnh khiến sức khỏe bị giảm sút. Do đặc thù công việc nên anh thường xuyên phải tiếp xúc các yếu tố độc hại. Dù doanh nghiệp có trang bị bảo hộ lao động song năm 2023, anh Hải vẫn nhiễm lao phổi cùng nhiều bệnh mạn tính khác... Anh đã phải tạm ngưng công việc suốt mấy tháng để điều trị bệnh lao.

Hiện, dù bệnh đã được kiểm soát, anh Hải đã đi làm trở lại song sức khỏe cũng suy giảm. Các con đều còn nhỏ lại phải phụng dưỡng cha mẹ già, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên dù sức khỏe chưa thể phục hồi hẳn, anh cũng phải cố gắng làm việc.

17 năm làm CN may tại một công ty may mặc ở KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM), chị Nguyễn Thị Thương (47 tuổi, quê Bình Định) đã mắc phải nhiều căn bệnh như viêm xoang do thời gian dài hít bụi vải trong nhà máy. Chị cũng thường xuyên bị đau cổ, vai, gáy do chỉ ngồi làm việc với một tư thế cố định suốt nhiều giờ mỗi ngày. Chị Thương cho biết khi còn trẻ, chị không quan tâm đến các bệnh liên quan đến nghề nghiệp cũng như rất ít khám sức khỏe tổng quát.

Tuy nhiên, trải qua nhiều năm làm việc, chị nhận thấy sức khỏe suy yếu dần. Nhất là sau khi bị COVID-19 khiến sức chịu đựng của chị kém hẳn. "Tôi quyết định nghỉ việc cách đây hơn 1 năm khi công ty gặp khó khăn, sụt giảm đơn hàng, phải giảm giờ làm. Hiện do phải điều trị viêm xoang và viêm khớp nên tôi không thể làm toàn thời gian như trước mà xin đi làm giúp việc theo giờ để kiếm sống" - chị Thương nói.

Liên quan đến vấn đề phòng chống BNN, mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động. Để phòng chống hiệu quả BNN, đặc biệt trong khu vực lao động tiếp xúc với yếu tố có hại, nguy cơ cao, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế rà soát, củng cố nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế để đáp ứng nhu cầu quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động. Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh lao động, chủ động chỉ đạo quan trắc môi trường lao động, khám phát hiện sớm BNN tại các cơ sở lao động có nguy cơ cao.

Hàng tỉ đồng chăm sóc sức khỏe người lao động Chia sẻ khó khăn với người lao động không may bị tai nạn lao động, trong Tháng hành động vì an toàn - vệ sinh lao động, các cấp Công đoàn TP HCM đã họp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 1.271 CN với tổng số tiền chăm lo 741 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Công đoàn thành phố còn phối hợp với ngành y tế địa phương chăm sóc sức khỏe cho 5.061 nữ CNVC-LĐ với tổng kinh phí hơn 3,4 tỉ đồng.