Giá dầu tăng sốc, VN-Index bốc hơi hơn 100 điểm ngay khi mở cửa

Ám ảnh từ chảo lửa Trung Đông và đà tăng phi mã của giá dầu thô lên mức 108 USD/thùng đã thổi bùng làn sóng bán tháo kinh hoàng trên mọi mặt trận, nhấn chìm thị trường trong "biển máu".

Ngay từ những phút đầu mở cửa, sắc đỏ và xanh lơ (giảm sàn) đã phủ kín bảng điện tử. Sự hoảng loạn tột độ khiến lực cầu gần như "đóng băng", tạo ra tình trạng "trắng bảng bên mua" (chỉ có người bán, không có người mua) ở hàng loạt cổ phiếu, bất chấp đó là cổ phiếu vốn hóa lớn hay nhỏ.

VN-Index mất mốc 1.700 chỉ trong vài phút giao dịch

Chỉ trong một thời gian ngắn của phiên sáng, chỉ số VN-Index đã lao dốc không phanh, ghi nhận mức giảm gây sốc hơn 100 điểm (tương đương -5,71%), xuyên thủng mọi ngưỡng hỗ trợ để rơi thẳng xuống mốc 1.666,85 điểm.

Tại rổ cổ phiếu blue-chips, tình hình còn bi đát hơn khi VN30-Index bốc hơi tới 121,01 điểm (-6,35%), lùi về mốc 1.783,18 điểm. Sự sụp đổ của nhóm trụ cột này chính là "tảng đá" nặng nhất kéo sập chỉ số chung.

Trên các sàn khác, HNX-Index cũng rớt thảm 13,80 điểm (-5,44%) về 239,84 điểm, và UPCoM-Index giảm 4,49 điểm (-3,54%) lùi về 122,36 điểm.

Tâm bão của đợt bán tháo sáng nay dội thẳng vào các nhóm ngành nhạy cảm nhất là tài chính và bất động sản. Chỉ số ngành tài chính ghi nhận mức sụt giảm khốc liệt -6,53%, trong khi Bất động sản cũng mất -6,53%. Nặng nề nhất phải kể đến nhóm Viễn thông với mức giảm kinh hoàng -13,95%.

Tại rổ VN30, bức tranh nhuốm màu tuyệt vọng khi gần như toàn bộ các mã ngân hàng đều bị bán tháo đến mức giảm sàn (hoặc sát sàn). Những "ông lớn" như VCB, CTG, BID, TCB, MBB đồng loạt rớt giá -6,9% với lượng dư bán sàn chất đống. Cùng chung số phận, các tên tuổi lớn khác như MWG, MSN, FPT, HPG cũng chia sẻ mức giảm kịch biên độ -6,9% đến -7%.

Nhóm Chứng khoán - phong vũ biểu của thị trường - cũng không thoát khỏi cuộc tàn sát. Các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, HCM, VCI đồng loạt chìm trong sắc xanh lơ với mức giảm kịch trần từ -6,9% đến -7%.

Giữa cơn hoảng loạn tột độ, nhóm năng lượng - dầu khí trở thành điểm tựa tâm lý duy nhất, bám víu vào đà tăng "nóng rẫy" của giá dầu thế giới (vượt 108 USD/thùng). Nhờ đó, chỉ số ngành Năng lượng ghi nhận mức tăng +5,44%.

Tuy nhiên, áp lực thị trường chung quá lớn khiến sự phân hóa ngay trong nhóm dầu khí cũng xuất hiện. Trong khi GAS (+2,6%), PLX (+2,1%) và PVT (+3,3%) nỗ lực giữ được sắc xanh, thì nhiều mã khác lại đuối sức và chịu chung số phận giảm điểm.

Tâm lý nhà đầu tư đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ trước diễn biến khó lường từ bên ngoài, khiến mọi phân tích kỹ thuật hay định giá lúc này dường như trở nên vô nghĩa.



