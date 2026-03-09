Giá dầu tăng sốc, VN-Index bốc hơi hơn 100 điểm ngay khi mở cửa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá dầu tăng sốc, VN-Index bốc hơi hơn 100 điểm ngay khi mở cửa

V.Vinh

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa tuần mới, sáng 9-3 bằng một kịch bản không thể tồi tệ hơn

Ám ảnh từ chảo lửa Trung Đông và đà tăng phi mã của giá dầu thô lên mức 108 USD/thùng đã thổi bùng làn sóng bán tháo kinh hoàng trên mọi mặt trận, nhấn chìm thị trường trong "biển máu".

Ngay từ những phút đầu mở cửa, sắc đỏ và xanh lơ (giảm sàn) đã phủ kín bảng điện tử. Sự hoảng loạn tột độ khiến lực cầu gần như "đóng băng", tạo ra tình trạng "trắng bảng bên mua" (chỉ có người bán, không có người mua) ở hàng loạt cổ phiếu, bất chấp đó là cổ phiếu vốn hóa lớn hay nhỏ.

VN - Index giảm sốc hơn 100 điểm , Thị trường chứng khoán Việt Nam hoảng loạn 2026 - Ảnh 1.

VN-Index mất mốc 1.700 chỉ trong vài phút giao dịch

Chỉ trong một thời gian ngắn của phiên sáng, chỉ số VN-Index đã lao dốc không phanh, ghi nhận mức giảm gây sốc hơn 100 điểm (tương đương -5,71%), xuyên thủng mọi ngưỡng hỗ trợ để rơi thẳng xuống mốc 1.666,85 điểm.

Tại rổ cổ phiếu blue-chips, tình hình còn bi đát hơn khi VN30-Index bốc hơi tới 121,01 điểm (-6,35%), lùi về mốc 1.783,18 điểm. Sự sụp đổ của nhóm trụ cột này chính là "tảng đá" nặng nhất kéo sập chỉ số chung.

Trên các sàn khác, HNX-Index cũng rớt thảm 13,80 điểm (-5,44%) về 239,84 điểm, và UPCoM-Index giảm 4,49 điểm (-3,54%) lùi về 122,36 điểm.

Tâm bão của đợt bán tháo sáng nay dội thẳng vào các nhóm ngành nhạy cảm nhất là tài chính và bất động sản. Chỉ số ngành tài chính ghi nhận mức sụt giảm khốc liệt -6,53%, trong khi Bất động sản cũng mất -6,53%. Nặng nề nhất phải kể đến nhóm Viễn thông với mức giảm kinh hoàng -13,95%.

Tại rổ VN30, bức tranh nhuốm màu tuyệt vọng khi gần như toàn bộ các mã ngân hàng đều bị bán tháo đến mức giảm sàn (hoặc sát sàn). Những "ông lớn" như VCB, CTG, BID, TCB, MBB đồng loạt rớt giá -6,9% với lượng dư bán sàn chất đống. Cùng chung số phận, các tên tuổi lớn khác như MWG, MSN, FPT, HPG cũng chia sẻ mức giảm kịch biên độ -6,9% đến -7%.

Nhóm Chứng khoán - phong vũ biểu của thị trường - cũng không thoát khỏi cuộc tàn sát. Các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, HCM, VCI đồng loạt chìm trong sắc xanh lơ với mức giảm kịch trần từ -6,9% đến -7%.

Giữa cơn hoảng loạn tột độ, nhóm năng lượng - dầu khí trở thành điểm tựa tâm lý duy nhất, bám víu vào đà tăng "nóng rẫy" của giá dầu thế giới (vượt 108 USD/thùng). Nhờ đó, chỉ số ngành Năng lượng ghi nhận mức tăng +5,44%.

Tuy nhiên, áp lực thị trường chung quá lớn khiến sự phân hóa ngay trong nhóm dầu khí cũng xuất hiện. Trong khi GAS (+2,6%), PLX (+2,1%) và PVT (+3,3%) nỗ lực giữ được sắc xanh, thì nhiều mã khác lại đuối sức và chịu chung số phận giảm điểm.

Tâm lý nhà đầu tư đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ trước diễn biến khó lường từ bên ngoài, khiến mọi phân tích kỹ thuật hay định giá lúc này dường như trở nên vô nghĩa.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 9-3: Vàng lao dốc, dầu vượt 100 USD/thùng

Giá vàng hôm nay 9-3: Vàng lao dốc, dầu vượt 100 USD/thùng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm rất mạnh khi vừa ở cửa giao dịch trong bối cảnh giá dầu tăng vượt 100 USD/thùng.

Giá dầu tăng sốc lên gần 108 USD/thùng, ông Donald Trump nói "cái giá nhỏ phải trả"

(NLĐO) - Giá dầu thế giới đã vượt qua mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên sau 3,5 năm do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông.

Giá xăng dầu biến động bất thường, đề xuất tăng 20% trở lên trong 1 tháng sẽ dùng Quỹ Bình ổn giá

(NLĐO) - Việc sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu được đề xuất sử dụng khi giá bán lẻ xăng dầu tăng liên tiếp trong 1 tháng, từ 20% trở lên.

bất động sản thị trường chứng khoán nhà đầu tư ngành tài chính giá dầu thế giới giá dầu thô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo