Thời sự

Gia đình 3 người gặp tai nạn thương tâm khi trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau kỳ nghỉ lễ, gia đình 3 người trên xe máy va chạm xe tải ở TPHCM, người vợ tử vong, chồng con bị thương.

Chiều 3-5, Công an phường Dĩ An phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ).

- Ảnh 1.

Trên đường trở lại sau kỳ nghỉ lễ, gia đình 3 người gặp tai nạn với xe tải, người vợ không qua khỏi. Ảnh: XĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 39 phút cùng ngày, tài xế T.V.T. (47 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển xe tải biển số 77H-027.l... lưu thông theo hướng từ ngã tư Bình Phước đi Suối Tiên.

Khi đến khu vực chân cầu vượt Sóng Thần (phường Dĩ An), tài xế cho xe rẽ phải xuống gầm cầu thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 38K1-645... do anh N.V.D. (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo vợ là chị T.T.T.D. (26 tuổi, quê Đắk Lắk) và con trai 1 tuổi.

Cú va chạm khiến cả gia đình bị cuốn vào gầm xe tải. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng chị D. đã không qua khỏi. Anh D. bị thương ở chân, trong khi cháu bé may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, mắc kẹt dưới gầm xe tải. Khu vực xảy ra tai nạn là điểm giao thông phức tạp, thường xuyên có phương tiện chuyển hướng xuống gầm cầu.

Theo người thân, vợ chồng anh D. là công nhân, thuê trọ tại Đồng Nai. Dịp nghỉ lễ vừa qua, cả gia đình lên TPHCM thăm người thân. Trên đường quay lại phòng trọ thì không may gặp nạn.

Cơ quan chức năng đang trích xuất camera, lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người chết, 1 người bị thương nặng

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người chết, 1 người bị thương nặng

(NLĐO)- Trên đường trở về sau kỳ nghỉ lễ ở Vũng Tàu, nam thanh niên điều khiển xe máy tông vào đuôi xe tải dừng bên đường tử vong, người ngồi sau bị thương nặng

Một CEO bất động sản ở TPHCM đột ngột qua đời

(NLĐO) - Sự ra đi đột ngột của một giám đốc điều hành (CEO) bất động sản ở TPHCM là nỗi đau tột cùng của gia đình, người thân và bạn bè

CSGT TPHCM túc trực sáng sớm đến khuya đón người dân quay lại thành phố

(NLĐO) - Tại các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, CSGT được bố trí để điều tiết, giải quyết tình huống giao thông.

