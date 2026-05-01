Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người chết, 1 người bị thương nặng

Ngọc Giang

(NLĐO)- Trên đường trở về sau kỳ nghỉ lễ ở Vũng Tàu, nam thanh niên điều khiển xe máy tông vào đuôi xe tải dừng bên đường tử vong, người ngồi sau bị thương nặng

Ngày 1-5, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Long Hương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 51.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe máy BKS 59G1-682... do N.T.A. (ngụ TPHCM) điều khiển, chở theo N.T. P. lưu thông theo hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai.

Tai nạn giao thông TPHCM nghiêm trọng khiến 1 người chết và 1 người bị thương nặng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Khi đến khu vực trước số nhà 485, đoạn qua phường Long Hương (TPHCM), xe máy bất ngờ tông mạnh vào đuôi ô tô tải BKS 72C-223... đang dừng sát lề đường để tài xế vào giao hàng.

Cú tông mạnh khiến A. tử vong tại chỗ; P. bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe máy nằm chắn ngang phía sau xe tải, phần đầu biến dạng nặng. Ô tô tải bị vỡ đèn hậu.

Tai nạn giao thông TPHCM nghiêm trọng khiến 1 người chết và 1 người bị thương nặng - Ảnh 2.

Cú tông quá mạnh khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ

Được biết, các nạn nhân đi Vũng Tàu chơi lễ từ ngày 30-4. Sáng 1-5, trên đường trở về, không thấy A. và P. chạy phía sau nên một số bạn trong nhóm quay lại tìm thì phát hiện vụ tai nạn đau lòng.

Công an Thành phố Đồng Nai khởi tố đối tượng Trần Thanh Phương

Công an Thành phố Đồng Nai khởi tố đối tượng Trần Thanh Phương

(NLĐO) - Phương đã nhiều lần khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn (phường Long Thành) và từng bị xử phạt hành chính

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương

(NLĐO - Các nạn nhân được một doanh nghiệp ở phường Dĩ An thuê đến thi công hệ thống máy lạnh thì không may xảy ra tai nạn lao động

Tai nạn xe khách nghiêm trọng ở Đồng Nai, 3 người thương vong

(NLĐO)-Đường mưa trơn trượt, xe khách ôm cua tại đoạn đường cong thì bị lật ngang khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

nam thanh niên tai nạn giao thông người tử vong Quốc lộ 51 người bị thương đi cấp cứu kỳ nghỉ lễ Vũng Tàu
