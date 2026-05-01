Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người chết, 1 người bị thương nặng

Ngày 1-5, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Long Hương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 51.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe máy BKS 59G1-682... do N.T.A. (ngụ TPHCM) điều khiển, chở theo N.T. P. lưu thông theo hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai.

Khi đến khu vực trước số nhà 485, đoạn qua phường Long Hương (TPHCM), xe máy bất ngờ tông mạnh vào đuôi ô tô tải BKS 72C-223... đang dừng sát lề đường để tài xế vào giao hàng.

Cú tông mạnh khiến A. tử vong tại chỗ; P. bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe máy nằm chắn ngang phía sau xe tải, phần đầu biến dạng nặng. Ô tô tải bị vỡ đèn hậu.

Cú tông quá mạnh khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ

Được biết, các nạn nhân đi Vũng Tàu chơi lễ từ ngày 30-4. Sáng 1-5, trên đường trở về, không thấy A. và P. chạy phía sau nên một số bạn trong nhóm quay lại tìm thì phát hiện vụ tai nạn đau lòng.