Gia đình chủ nhà hàng gốc Việt thiệt mạng ở Houston - Mỹ

Các nhà điều tra cho biết vụ việc xảy ra vào tối 4-5 (giờ địa phương) khi ông Matthew Mitchell được cho là đã bắn chết con trai 4 tuổi, con gái 8 tuổi và vợ rồi tự sát. Cô Thy Mitchell là người Mỹ gốc Việt.

Hai vợ chồng ông Mitchell sở hữu của hai nhà hàng nổi tiếng Traveler’s Table và Traveler’s Cart ở Houston.

Ông Matthew Mitchell và vợ,Thy Mitchell. Ảnh: Facebook

Cảnh sát đã đến hiện trường để kiểm tra tình trạng của gia đình này vì không thể liên lạc được với họ, cũng như không ai nhìn thấy họ kể từ đêm trước án mạng. Khi vào nhà, cảnh sát phát hiện 4 người bất động với vết thương do đạn bắn.

Cảnh sát cho biết: "Bằng chứng tại hiện trường cho thấy đây là một vụ giết người tự sát, trong đó người đàn ông đã bắn 3 nạn nhân rồi tự bắn mình".

Bi kịch này đã khiến nhiều người quen biết gia đình bị sốc.

Theo đài Khou, cô Gloria Benedict, người quen biết cô Thy Mitchell và gia đình cô nói: "Tôi đã rất sốc. Tôi biết cả chồng cô ấy, Thy và các con của cô ấy".

Vợ chồng cô Thy Mitchell nổi tiếng trong giới ẩm thực Houston, được khen ngợi vì đã mang hương vị toàn cầu và những ý tưởng sáng tạo đến các nhà hàng của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024 trên chương trình Great Day Houston, cặp đôi đã nói về việc ra mắt dự án của họ là Traveler’s Cart và chia sẻ những khoảnh khắc trong mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ.

Cô Thy Mitchell cùng chồng và 2 con. Ảnh: Instagram

Tầm ảnh hưởng của cô Thy Mitchell không chỉ giới hạn trong lĩnh vực ẩm thực. Cô cũng tạo dựng được tên tuổi trong cộng đồng thời trang Houston sau khi ra mắt dòng thời trang riêng vào năm 2023.

Bạn bè cho biết sự sáng tạo, tính chuyên nghiệp và tầm nhìn của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.