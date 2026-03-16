Du học sinh người Việt ra tòa vì quay lén hơn 100 phụ nữ tại Úc

Theo thông tin được truyền thông Úc công bố cuối tuần trước, cảnh sát đã thu giữ điện thoại của du học sinh này và phát hiện hơn 100 đoạn clip quay lén nhiều phụ nữ trong nhà vệ sinh công cộng. Nhiều nạn nhân chưa được xác định danh tính.

Người bị nhắc đến là Bao Phuc Cao, 23 tuổi, du học sinh ngành y sinh tại Đại học Melbourne. Dù thừa nhận hành vi sai phạm, Cao vẫn được Tòa án sơ thẩm Melbourne cho hưởng án quản chế tại cộng đồng và không bị ghi nhận tiền án, thay vì ngồi tù. Phiên tòa diễn ra hôm 13-3.

Vụ việc mới nhất xảy ra vào tháng 2-2025 tại một trung tâm mua sắm ở khu Docklands, TP Melbourne. Một phụ nữ đang sử dụng nhà vệ sinh thì phát hiện điện thoại được đưa từ dưới vách ngăn sang và chĩa thẳng về phía mình.

Quá hoảng sợ, người phụ nữ lập tức báo cho lực lượng an ninh. Nhân viên bảo vệ sau đó phát hiện Cao đang ở buồng vệ sinh bên cạnh và giữ người này lại để bàn giao cho cảnh sát.

Sau phiên tòa, Cao rời tòa án, che mặt bằng máy tính xách tay và đội nón lưỡi trai để tránh ống kính truyền thông. Ảnh: NewsWire

Khi bị hỏi vì sao có mặt trong nhà vệ sinh nữ, Cao trả lời với cảnh sát rằng "tôi không chắc về giới tính của mình". Tại tòa, công tố viên cho biết điện thoại của Cao chứa hơn 100 clip quay lén các phụ nữ khác nhau.

Trước đó vào tháng 5 năm ngoái, Cao cũng từng bị tuyên án quản chế vì hành vi quay lén một phụ nữ trong nhà vệ sinh.

Trong phiên tòa mới nhất, thẩm phán Michelle Mykytowycz cho biết dù đây là hành vi không tiếp xúc trực tiếp nhưng lại mang tính xâm phạm đời tư rất nghiêm trọng.

"Vụ việc đã ảnh hưởng sâu sắc đến người bị hại. Cô ấy luôn trong trạng thái cảnh giác cao và cảm thấy lo lắng mỗi khi phải sử dụng nhà vệ sinh nơi công cộng hay tại nơi làm việc" - thẩm phán nói.

Dù vậy, tòa vẫn quyết định cho Cao hưởng hình phạt không giam giữ cùng với yêu cầu giữ hạnh kiểm tốt. Nếu vi phạm các điều kiện của lệnh này, bị cáo có thể bị xét xử lại và đối mặt với mức án nặng hơn.

News.com.au cho biết phán quyết trên nhanh chóng gây tranh cãi tại Úc, đặc biệt trên mạng xã hội.

Tỉ phú công nghệ Elon Musk đã bình luận về vụ việc trên nền tảng X sau khi một đoạn tin của kênh 7News lan truyền rộng rãi với hàng triệu lượt xem. Đáp lại một bài đăng cho rằng Cao quay lén khoảng 150 phụ nữ, Musk viết ngắn gọn: "Trục xuất thẩm phán".

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, Bộ Nội vụ Úc xác nhận đang xem xét lại thị thực của Cao. Theo luật di trú của Úc, thị thực sẽ bị hủy bắt buộc nếu người nước ngoài bị tuyên án tù từ 12 tháng trở lên.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn có quyền hủy thị thực dựa trên tiêu chuẩn nhân thân nếu người đó bị xem là có nguy cơ đối với cộng đồng.

Khi các phóng viên hỏi liệu anh ta còn ý định trở thành bác sĩ hay có muốn xin lỗi các nạn nhân hay không, Cao không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.