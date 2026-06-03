Gia đình cô giáo bị tai nạn tử vong nhận 600 triệu đồng từ bảo hiểm

Sáng 3-6, Công ty Bảo hiểm VietinBank Bắc Tây Nguyên đã chi trả khoản vay hơn 600 triệu đồng cho cô giáo Trần Thị Lệ T. - giáo viên một trường học tại Quảng Ngãi - không may bị tử vong.

Trước đó, cô giáo Trần Thị Lệ T. vay vốn tại Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh Kon Tum và tham gia bảo hiểm khoản vay của Công ty Bảo hiểm VietinBank Bắc Tây Nguyên (VBI Bắc Tây Nguyên) với số tiền bảo hiểm 600 triệu đồng, mức phí bảo hiểm là 1.980.000 đồng.

Gia đình cô giáo không may bị tai nạn tử vong nhận chi trả bảo hiểm 600 triệu đồng từ VBI Bắc Tây Nguyên

Ngày 9-12-2025, khi đang lưu thông trên Quốc lộ 24, đoạn qua địa bàn thôn Đăk Jri, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi thì chị T. không may gặp tai nạn giao thông và tử vong. Sự ra đi đột ngột của cô giáo này để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, người thân, đồng nghiệp và đặc biệt là người cha già cùng hai người con còn đang trong độ tuổi đến trường.



Sau khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, VBI Bắc Tây Nguyên đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm khoản vay với số tiền 600 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ thêm 3 triệu đồng chi phí mai táng, tổng số tiền chi trả là 603 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận số tiền trên, gia đình cô Trần Thị Lệ T. đã xin gửi lời cảm ơn chân thành đến VBI Bắc Tây Nguyên vì đã hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết quyền lợi bảo hiểm kịp thời, giúp gia đình phần nào giảm bớt khó khăn về tài chính trong thời điểm mất mát và đau thương. Đây cũng là sự động viên thiết thực đối với gia đình, đặc biệt là hai cháu nhỏ đang tiếp tục con đường học tập phía trước.

Giảm bớt áp lực kinh tế Trong 3 tháng đầu năm 2026, VBI đã chi trả hơn 10 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm khoản vay, qua đó góp phần hỗ trợ nhiều gia đình vượt qua khó khăn tài chính khi không may gặp rủi ro. Trong thời gian tới, VBI cho biết sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp bảo hiểm thiết thực và đồng hành cùng các tổ chức tín dụng trong việc xây dựng nền tảng tài chính an toàn, bền vững cho cộng đồng.





