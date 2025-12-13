Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín: Thông tin kêu gọi đóng góp xây mộ là giả mạo

Nhạc sĩ Tô Hiếu - đại diện phát ngôn của gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín - vừa có thông báo xung quanh các hành vi kêu gọi đóng góp chi phí xây mộ cho cố nghệ sĩ trên mạng xã hội.

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín khẳng định toàn bộ chi phí hậu sự và xây mộ đều do gia đình tự lo liệu.

Gia đình không kêu gọi, không tiếp nhận bất kỳ khoản đóng góp tiền bạc hay vật chất nào, kể cả hỗ trợ xây mộ cho cố nghệ sĩ Thương Tín.

Gia đình tổ chức tang lễ cố nghệ sĩ Thương Tín. Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu

"Bất kỳ hành vi nào đứng ra kêu gọi quyên góp với danh nghĩa gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín đều là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo. Người dân cần hết sức thận trọng và thông báo cho cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng an ninh mạng, để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật” - ông Tô Hiếu nhấn mạnh.

Việc xây mộ cố nghệ sĩ Thương Tín được gia đình tiến hành ngay sau lễ an táng và hoàn tất vào chiều 11-12. Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu



Trước đó, ngày 8-12, nghệ sĩ Thương Tín đã qua đời tại nhà riêng của gia đình ở Phan Rang – Khánh Hòa.

Ngay sau khi nhận tin buồn, nhạc sĩ Tô Hiếu cùng ca sĩ Thanh Tùng, con trai nghệ sĩ Thương Tín, đã có mặt tại Phan Rang vào rạng sáng 9-12 để lo hậu sự.

Gia đình cho biết trong suốt thời gian diễn ra tang lễ cố nghệ sĩ Thương Tín, họ mong muốn giữ sự trang nghiêm, riêng tư nên không cho phép chụp hình, quay video hay livestream.

