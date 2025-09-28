Gia đình NSND Đinh Bằng Phi Trao tặng nguồn tư liệu quý





NSND Đinh Bằng Phi và NSƯT Tô Kim Hồng viếng mộ NSND Phùng Há

Nhân ngày Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam 3-10-2025, gia đình Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Đinh Bằng Phi trao tặng toàn bộ nguồn tư liệu quý mà ông dày công biên soạn và lưu giữ suốt nhiều thập kỷ cho Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, dù sức khỏe ông không cho phép đến nhà hát để trao, nhưng thông qua con trai ông – Đinh Thành Tâm (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Dương, Nhà Bè, TP HCM), ông gửi gắm tấm lòng tri ân Tổ nghiệp và mong muốn tư liệu quý của mình góp phần thiết thực vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống.

Đinh Bằng Phi với nguồn tư liệu quý và di sản cả đời cống hiến

Đại diện gia đình, ông Đinh Thành Tâm (sinh năm 1961), con trai của NSND Đinh Bằng Phi, cho PV Báo Người Lao Động biết, ông sẽ thay mặt gia đình trao tặng Nhà hát bộ sưu tập tư liệu đồ sộ, bao gồm: Các tuồng hát bội do chính NSND Đinh Bằng Phi biên soạn, sưu tầm và phát triển; Sách nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật hát bội và sân khấu truyền thống; Báo chí, tạp chí chuyên ngành và tài liệu nghiên cứu tích lũy qua nhiều năm.

"Tất cả được xem là kho tư liệu quý hiếm, có giá trị khoa học – nghệ thuật và lịch sử to lớn, phản ánh cả một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ của cha tôi đối với nghệ thuật hát bội" – ông Đinh Thành Tâm nói.

NSND Đinh Bằng Phi và ThS. đạo diễn Thanh Hiệp

Buổi lễ trao tặng sẽ diễn sáng 3-10 trong khuôn khổ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam tại Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM.

NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM, sẽ đại diện Nhà hát tiếp nhận nguồn tư liệu quý từ gia đình NSND Đinh Bằng Phi. Ông khẳng định trách nhiệm bảo quản, khai thác và sử dụng đúng mục đích để phục vụ sự nghiệp phát triển sân khấu hát bội hiện nay và mai sau tại TP HCM. "Tập thể nhà hát kính chúc thầy NSND Đinh Bằng Phi luôn vui khỏe, mãi là điểm tựa cho thế hệ nghệ sĩ hát bội noi theo" – NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh nói.

Gia đình NSND Đinh Bằng Phi bày tỏ mong muốn tư liệu sẽ được "đến đúng nơi, được khai thác và sử dụng hiệu quả cho ngành nghề sân khấu trong hiện tại và tương lai". Đây cũng là một nguyện vọng đầy tâm huyết, cho thấy tầm nhìn xa của người nghệ sĩ đối với sự sống còn của bộ môn truyền thống.

Đinh Bằng Phi với nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ và giới nghiên cứu

Toàn bộ tư liệu được kỳ vọng sẽ trở thành "kho báu tri thức" cho các nghệ sĩ trẻ – những người đang nỗ lực giữ lửa nghề hát bội, các sinh viên chuyên ngành sân khấu và là nguồn tham khảo quý để các nghiên cứu sinh cả nước học tập, thực hành nghệ thuật truyền thống.

"Giới nghiên cứu rất cần những tư liệu nền tảng để tiếp tục khai thác, hệ thống hóa và lan tỏa các giá trị của hát bội Việt Nam. Sự kiện này thật sự ý nghĩa đối với chúng tôi" – NSƯT Ngọc Khanh nói.

NSƯT Ngọc Khanh nhấn mạnh: "Đây là hành động trao tặng rất quý, là bước đi mang tính chiến lược trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc".

NSND Đinh Bằng Phi là một tên tuổi lớn gắn bó cả đời với nghệ thuật hát bội, nổi bật với vai trò nghệ sĩ biểu diễn, nhà nghiên cứu, soạn giả và người sưu tầm có tầm vóc. Việc gia đình ông trao tặng toàn bộ tư liệu đúng vào dịp Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam mang giá trị biểu tượng sâu sắc: một lời tri ân Tổ nghiệp, một hành động gửi gắm di sản cho thế hệ kế tiếp.

Từ trái sang: Nhà báo Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động, ThS. đạo diễn Thanh Hiệp, NSND Đinh Bằng Phi và ông Đinh Thành Tâm - con trai NSND Đinh Bằng Phi nhân dịp chương trình "Mai Vàng tri ân" đến thăm ông

Danh sách tư liệu tiêu biểu: 1. "Trăng sáng trong thơ Bác trong tên Bác" – Nguyễn Tất Hiển; 2. Mịch Quang Lão tướng tuồng – Hoàng Chương; 3. Tuồng cổ – Hoàng Châu Ký; 4. Liệt truyện Kẻ sĩ đất Thang Mộc – Vũ Ngọc Liễn; 5. Kịch hát Việt Nam chọn lọc – Tuồng – NXB Sân khấu; 6. Những vấn đề thẩm mỹ đạo lý xã hội trong tuồng cổ – Xuân Yến; 7. Nghệ thuật tuồng Bắc – Hoàng Chương; 8. Nhìn về sân khấu hát bội Nam Bộ – NSND Đinh Bằng Phi (3 quyển); 9. 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh – Sở VHTT TP HCM;

10. Thành phố Hồ Chí Minh hai mươi năm (1975 – 1995) – Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; 11. Bảo tồn & phát huy di sản văn hóa phi vật thể… – NXB Trẻ; 12. Niên giám giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật – Bộ VHTT; 13. Quốc hồn – Truyện Văn Thiên Tường 14. 50 năm Hội nghệ sĩ sân khấu – NXB Sân khấu Các tư liệu tiêu biểu gắn liền với hoạt động lưu diễn & bảo tồn hát bội (1960–1990)….



"Ông là tấm gương sáng để nhiều gia đình nghệ sĩ, nhà nghiên cứu cùng chung tay gìn giữ những di sản quý giá cho nền sân khấu Việt Nam" - NSƯT Ca Lê Hồng nói.



