Gia đình NSND Đinh Bằng Phi Trao tặng nguồn tư liệu quý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Gia đình NSND Đinh Bằng Phi Trao tặng nguồn tư liệu quý

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Một nghĩa cử tri ân và gìn giữ di sản nhân ngày Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam (3-10-2025) của gia đình NSND Đinh Bằng Phi


Gia đình NSND Đinh Bằng Phi Trao tặng nguồn tư liệu quý cho Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM - Ảnh 1.

NSND Đinh Bằng Phi và NSƯT Tô Kim Hồng viếng mộ NSND Phùng Há

Nhân ngày Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam 3-10-2025, gia đình Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Đinh Bằng Phi trao tặng toàn bộ nguồn tư liệu quý mà ông dày công biên soạn và lưu giữ suốt nhiều thập kỷ cho Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, dù sức khỏe ông không cho phép đến nhà hát để trao, nhưng thông qua con trai ông – Đinh Thành Tâm (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Dương, Nhà Bè, TP HCM), ông gửi gắm tấm lòng tri ân Tổ nghiệp và mong muốn tư liệu quý của mình góp phần thiết thực vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống.

Đinh Bằng Phi với nguồn tư liệu quý và di sản cả đời cống hiến

Đại diện gia đình, ông Đinh Thành Tâm (sinh năm 1961), con trai của NSND Đinh Bằng Phi, cho PV Báo Người Lao Động biết, ông sẽ thay mặt gia đình trao tặng Nhà hát bộ sưu tập tư liệu đồ sộ, bao gồm: Các tuồng hát bội do chính NSND Đinh Bằng Phi biên soạn, sưu tầm và phát triển; Sách nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật hát bội và sân khấu truyền thống; Báo chí, tạp chí chuyên ngành và tài liệu nghiên cứu tích lũy qua nhiều năm.

"Tất cả được xem là kho tư liệu quý hiếm, có giá trị khoa học – nghệ thuật và lịch sử to lớn, phản ánh cả một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ của cha tôi đối với nghệ thuật hát bội" – ông Đinh Thành Tâm nói.

Gia đình NSND Đinh Bằng Phi Trao tặng nguồn tư liệu quý cho Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM - Ảnh 2.

NSND Đinh Bằng Phi và ThS. đạo diễn Thanh Hiệp

Buổi lễ trao tặng sẽ diễn sáng 3-10 trong khuôn khổ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam tại Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM.

NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM, sẽ đại diện Nhà hát tiếp nhận nguồn tư liệu quý từ gia đình NSND Đinh Bằng Phi. Ông khẳng định trách nhiệm bảo quản, khai thác và sử dụng đúng mục đích để phục vụ sự nghiệp phát triển sân khấu hát bội hiện nay và mai sau tại TP HCM. "Tập thể nhà hát kính chúc thầy NSND Đinh Bằng Phi luôn vui khỏe, mãi là điểm tựa cho thế hệ nghệ sĩ hát bội noi theo" – NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh nói.

Gia đình NSND Đinh Bằng Phi bày tỏ mong muốn tư liệu sẽ được "đến đúng nơi, được khai thác và sử dụng hiệu quả cho ngành nghề sân khấu trong hiện tại và tương lai". Đây cũng là một nguyện vọng đầy tâm huyết, cho thấy tầm nhìn xa của người nghệ sĩ đối với sự sống còn của bộ môn truyền thống.

Đinh Bằng Phi với nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ và giới nghiên cứu

Toàn bộ tư liệu được kỳ vọng sẽ trở thành "kho báu tri thức" cho các nghệ sĩ trẻ – những người đang nỗ lực giữ lửa nghề hát bội, các sinh viên chuyên ngành sân khấu và là nguồn tham khảo quý để các nghiên cứu sinh cả nước học tập, thực hành nghệ thuật truyền thống.

"Giới nghiên cứu rất cần những tư liệu nền tảng để tiếp tục khai thác, hệ thống hóa và lan tỏa các giá trị của hát bội Việt Nam. Sự kiện này thật sự ý nghĩa đối với chúng tôi" – NSƯT Ngọc Khanh nói.

NSƯT Ngọc Khanh nhấn mạnh: "Đây là hành động trao tặng rất quý, là bước đi mang tính chiến lược trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc".

NSND Đinh Bằng Phi là một tên tuổi lớn gắn bó cả đời với nghệ thuật hát bội, nổi bật với vai trò nghệ sĩ biểu diễn, nhà nghiên cứu, soạn giả và người sưu tầm có tầm vóc. Việc gia đình ông trao tặng toàn bộ tư liệu đúng vào dịp Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam mang giá trị biểu tượng sâu sắc: một lời tri ân Tổ nghiệp, một hành động gửi gắm di sản cho thế hệ kế tiếp.

Gia đình NSND Đinh Bằng Phi Trao tặng nguồn tư liệu quý cho Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM - Ảnh 3.

Từ trái sang: Nhà báo Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động, ThS. đạo diễn Thanh Hiệp, NSND Đinh Bằng Phi và ông Đinh Thành Tâm - con trai NSND Đinh Bằng Phi nhân dịp chương trình "Mai Vàng tri ân" đến thăm ông

Danh sách tư liệu tiêu biểu: 1. "Trăng sáng trong thơ Bác trong tên Bác" – Nguyễn Tất Hiển; 2. Mịch Quang Lão tướng tuồng – Hoàng Chương; 3. Tuồng cổ – Hoàng Châu Ký; 4. Liệt truyện Kẻ sĩ đất Thang Mộc – Vũ Ngọc Liễn; 5. Kịch hát Việt Nam chọn lọc – Tuồng – NXB Sân khấu; 6. Những vấn đề thẩm mỹ đạo lý xã hội trong tuồng cổ – Xuân Yến; 7. Nghệ thuật tuồng Bắc – Hoàng Chương; 8. Nhìn về sân khấu hát bội Nam Bộ – NSND Đinh Bằng Phi (3 quyển); 9. 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh – Sở VHTT TP HCM; 

 10. Thành phố Hồ Chí Minh hai mươi năm (1975 – 1995) – Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; 11. Bảo tồn & phát huy di sản văn hóa phi vật thể… – NXB Trẻ; 12. Niên giám giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật – Bộ VHTT; 13. Quốc hồn – Truyện Văn Thiên Tường 14. 50 năm Hội nghệ sĩ sân khấu – NXB Sân khấu Các tư liệu tiêu biểu gắn liền với hoạt động lưu diễn & bảo tồn hát bội (1960–1990)….


"Ông là tấm gương sáng để nhiều gia đình nghệ sĩ, nhà nghiên cứu cùng chung tay gìn giữ những di sản quý giá cho nền sân khấu Việt Nam" - NSƯT Ca Lê Hồng nói.


Tin liên quan

Trưng bày tài liệu quý của NSND Đinh Bằng Phi

Trưng bày tài liệu quý của NSND Đinh Bằng Phi

Phòng trưng bày tài liệu, hiện vật không chỉ là công trình tri ân NSND Đinh Bằng Phi mà còn hướng tới việc kết nối giữa bảo tồn với nghiên cứu và đào tạo

Lãnh đạo TP HCM thăm NSND Đinh Bằng Phi và NSND Thanh Tuấn

(NLĐO) - Đoàn lãnh đạo TP HCM đã đến thăm, tri ân và tặng quà cho NSND Đinh Bằng Phi và NSND Thanh Tuấn.

NSND Đinh Bằng Phi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo